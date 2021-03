Jaques Villeneuve in Nascar con Academy-Alex Caffi Motorsport

L’ex campione di F1 Jacques Villeneuve con Academy Motorsport – Alex Caffi Motorsport insieme nella Nascar Whelen Euro Series 2021

Jaques Villeneuve correrà nella Nascar Whelen Euro Series 2021 con la Academy Motorsport – Alex Caffi Motorsport. Il pilota canadese Campione del Mondo F.1 1997 e Campione campione CART e vincitore Indy 500 nel 1995, sarà il pilota di punta del nuovo binomio nato dall’intesa di Federico Monti ed Alex Caffi, il monegasco già F.1 che sarà contitolare della squadra.

Villeneuve è tra i protagonisti più apprezzati della Nascar Whelen Euro Series, dove ha corso nelle passate stagioni con quattro podi, sei top-5 e nove top-10 in 15 partenze in EuroNASCAR PRO.

Academy Motorsport – Alex Caffi Motorsport è al lavoro per schierare altre vetture nella serie ed a breve saranno annunciati nuovi sviluppi nei programma NASCAR.

“Una squadra nuova spinta da entusiasmo e competenza e motivo di sicuro entusiasmo – ha dichiarato Villeneuve – l’esperienza di Alex e la passione di Federico sono ingredienti preziosi per il mix che ci serve per partire al meglio con questo nuovo progetto. Sono super entusiasta e fiducioso che abbiamo quanto serve per vincere nella Nascar Whelen Euro Series 2021”.

Federico Monti è il contitolare del team, ha esperienze dirette nella Euro NASCAR, dove vanta un secondo posto nel 2020 nel Club Challenge ed ha così commentato l’accordo raggiunto: “Personalmente vivo questa esperienza come una questione di cuore e passione. Sono innanzi tutto un tifoso di Jaques ed ammiro l’esperienza di Alex. Stiamo concentrando delle cospicue energie in questo progetto ambizioso. Aver concretizzato una struttura che possa offrire a Villeneuve la possibilità di competere per il titolo NASCAR è la realizzazione di un sogno”.

Due nomi già F.1 arricchiranno la Nascar Whelen Euro Series, al fianco di Villeneuve in veste di contitolare del nuovo sodalizio c’è Alex Caffi. Il pilota monegasco conosce bene l’ambiente NASCAR ed il suo team ne è stato più volte protagonista fino al 2019. -“Come ho detto in precedenti occasioni, questa partnership con Federico Monti e Academy Motorsport sta davvero portando il nostro progetto al livello successivo. Grazie a questa joint-venture, ci sfideremo finalmente per il titolo EuroNASCAR PRO con Jacques, ma potremo dire la nostra anche in tutti i campionati NWES, dall’EuroNASCAR 2 con Vladimiros al Club Challenge con lo stesso Federico. È fantastico avere un campione del mondo di Formula 1 con noi. La NASCAR Whelen Euro Series ha raggiunto un altissimo livello di competitività ed è fantastico fare questo ulteriore passo avanti”.

La spettacolare serie è sbarcata ormai da alcuni anni in Europa dopo aver raggiunto il massimo della popolarità in USA. Vetture pressoché uguali con potenti motori V8 da 5,7 litri che erogano fino a 450 Cv di potenza, con trasmissione a 4 rapporti, cambio tradizionale ad “H” e trazione posteriore. Il campionato si articolerà su sette appuntamenti su alcuni tra i più famosi circuiti europei, si inizierà nel week end del 16 maggio in Spagna a Valencia per chiudere la stagione in autunno in Italia all’autodromo romano Piero Taruffi di Vallelunga.

Calendario Nascar Whelen Euro Series:

15/16/05 Valencia (E) – 19/20/06 Most (CZ) – 03/04/07 Brands Hatch (GB) – 17/18/07 Hokenheim (DE) – 18/19/09 Rijeka (HR) – 11/12/10 Heusden Zolder (BE) – da definire Roma Vallelunga (IT).