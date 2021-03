Inibitori della pompa protonica: rischio asma nei bimbi

Secondo uno studio pubblicato su Jama Pediatrics gli inibitori della pompa protonica aumentano il rischio di asma nei bambini

Il rischio di asma aumenta notevolmente nei bambini quando si utilizzano inibitori della pompa protonica (PPI). È quanto evidenzia uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics. Il reflusso gastroesofageo è di comune riscontro nel bambino; interessa per lo più la fascia d’età compresa tra 1 e 4 mesi e si risolve, nella maggior parte dei casi, entro il 12°-18° mese, ma può comparire anche nei bambini più grandi.

È in genere causato da un rilassamento transitorio dello sfintere esofageo inferiore, con passaggio nell’esofago di parte del contenuto gastrico. Questa condizione può, tuttavia, evolvere a “malattia da reflusso gastroesofageo” (GERD), che può essere accompagnata da difficoltà respiratorie, sintomi e segni di esofagite e da altre problematiche anche collegate alla crescita.

In genere, non vengono utilizzati trattamenti farmacologici ma quando la situazione non migliora con accorgimenti dietetici e di calibrazione degli orari dei pasti possono essere utilizzati anche dei farmaci tra cui gli inibitori della pompa protonica, che è la classe di farmaci più efficace nell’inibire la secrezione di acido da parte delle cellule parietali gastriche anche se mancano dati da studi randomizzati nei bambino piccolo.

“In questo studio di coorte a livello nazionale, è stato osservato un significativo aumento del 57% del rischio di asma tra i bambini che hanno iniziato l’uso di PPI rispetto a quelli che non li hanno usati”, sottolineano nel lavoro Yun-Han Wang, della divisione di epidemiologia clinica, dipartimento di medicina Solna, Karolinska Institute, Stoccolma, Svezia, e colleghi.

“È stato osservato un aumento del rischio in tutti i gruppi di età ed è stato maggiore nei neonati e nei bambini di età inferiore ai 2 anni”.

In Svezia, Wang e colleghi hanno utilizzato i dati del registro raccolti a livello nazionale per identificare 80.870 coppie di bambini e adolescenti che i ricercatori hanno abbinato per età e punteggio di propensione. Ogni coppia includeva un bambino che aveva iniziato l’uso di PPI e uno che non l’aveva fatto. I ricercatori hanno esaminato il rischio di asma incidente a un follow-up mediano di 3 anni.

I risultati mostrano che i bambini che hanno utilizzato gli inibitori della pompa protonica avevano una maggiore incidenza di asma (21,8 eventi per 1.000 anni-persona contro 14 eventi per 1.000 anni-persona; HR=1,57; IC 95%, 1,49-1,64).

“Il rischio di asma era significativamente aumentato in tutti i gruppi di età ed era più alto per neonati e bambini piccoli con un HR di 1,83 (95% CI, 1,65-2,03) nel gruppo di età inferiore a 6 mesi e 1,91 (95% CI, 1,65-2,22) nel gruppo da 6 mesi a meno di 2 anni (p<0.001 per l’interazione) “, hanno scritto Wang e colleghi.

I ricercatori hanno riportato che gli HR per i singoli PPI erano 1,64 per esomeprazolo (95% CI, 1,5-1,79), 1,49 per lansoprazolo (95% CI, 1,25-1,78), 1,43 per omeprazolo (95% CI, 1,35-1,51) e 2,33 per pantoprazolo (IC al 95%, 1,35-1,51).

Secondo le analisi dei tempi di insorgenza dell’asma dopo l’inizio dei PPI, gli HR erano 1,62 per 0-90 giorni (95% CI, 1,42-1,85), 1,73 per 91-180 giorni (95% CI, 1,52-1,98) e 1,53 per 181 giorni alla fine del follow-up (IC 95%, 1,45-1,62). La correlazione è rimasta coerente in tutte le analisi di sensibilità, come la corrispondenza del punteggio di propensione ad alta dimensione (HR, 1,48; IC 95%, 1,41-1,55).

In conclusione, come sottolineano gli autori del lavoro: “Gli inibitori della pompa protonica dovrebbero essere prescritti ai bambini solo quando chiaramente indicato, valutando il potenziale beneficio contro il potenziale danno”.

