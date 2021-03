Gabriele Esposito online con il video di “Post malore”

Gabriele Esposito su YouTube con “Post malore”: il nuovo videoclip dell’artista è un inno alla libertà senza discriminazione

È disponibile da oggi su YouTube il nuovo videoclip di GABRIELE ESPOSITO, giovane talento partenopeo che annuncia il suo ritorno con un nuovo singolo prodotto dal producer romano LVCVMI. POST MALORE, questo il titolo del nuovo inedito in digitale dallo scorso 1 febbraio per Satellite Records distribuito da Believe, è l’inizio di un nuovo percorso per l’artista, pronto a riabbracciare il suo pubblico con un singolo ricco di significati.

Dopo Tonight, Part Time Lover e Broke(n), ultimi singoli in lingua inglese pubblicati dall’artista con più di 550.000 views complessive su YouTube, arriva la svolta in italiano con post malore: un brano che celebra l’amore e la vita in tutte le sue forme. Il videoclip raccoglie in un’unica ambientazione tanti riferimenti che esprimono il desiderio di libertà, invitando a disfarci delle catene fisiche e mentali in cui siamo stati costretti troppo a lungo.

“Forse è arrivato il momento / Per lasciarti indietro ogni cosa che / poi ti faceva male

Se apri il tuo cuore puoi rinascere / Corri via con me / Questa sera prova a respirare”

Sulle note di post malore, un brano di matrice squisitamente pop costellata da forti influenze urban sulla strumentale, Gabriele Esposito porta l’attenzione su più temi: in primis, l’ambientazione del video richiama la voglia dei giovani di ritrovarsi e trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento e della musica, sotto il palco di un locale da concerto – che non vediamo ormai dal vivo da troppo tempo.

L’invito più importante, però, è quello di tornare a credere nelle emozioni e scrollarci di dosso ciò che ci ha fatto male: “tornare a respirare”, così come recita il ritornello, un richiamo sottile agli eventi di questo lungo periodo, con l’arrivo del Covid e delle mascherine che nascondono il nostro volto tutti i giorni. Voglia di vivere e di farlo nella piena libertà di ciò che siamo: le due ragazze protagoniste del video ci ricordano che l’amore, senza alcun tipo di discriminazione, viene prima di tutto.

BIO

Le facce dei reality passano, quella di Gabriele si ricorda. È bastato un breve passaggio televisivo per fare emergere la sua personalità: partecipando all’edizione di X-Factor del 2016, il suo talento e la sua voce limpida e incredibilmente matura per un ragazzo di così giovane età non sono passati inosservati. Da allora, senza l’aiuto della macchina mediatica televisiva, Gabriele è diventato l’idolo di decine di migliaia di giovanissimi che lo seguono con passione, partecipi dei suoi successi come si fa con un amico, e seguendolo nei tour come si fa con una rockstar. Con il nuovo singolo post malore, Gabriele mostra ancora una volta la sua dolcezza e la sua grande versatilità musicale, adattando il suo animo pop a tante diverse influenze provenienti dalla black music e dalle sonorità più attuali, accompagnato sempre dalla sua inseparabile chitarra.