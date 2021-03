Francesco Balasso torna con la canzone “Origami”

comincia nel 2015 il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra. Nel 2016 esce il disco d’esordio “” composto da 7 canzoni di cui scrive testo e musica, co-arrangiate assieme al suo producer Roberto Visentin ai Revolution Studio di Colceresa – VI. Le nuove canzoni gli valgono anche importanti riconoscimenti di critica e lo portano a sfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1) a Macerata. Durante il suo tour ha partecipato a diversi festival e ha aperto concerti per band e artisti nazionali come Lost e Giulio Casale. Nel 2019 a conclusione del tour produce e realizza un progetto ambizioso, “”, il suo primo concerto – spettacolo a Teatro, facendo sold out al fonato di Thiene – VI. Ad accompagnarlo, Michele Patuzzi alla batteria e Alberto Marangoni al basso. Special guest l’attore bassanese Sam Ursida e la cantante vicentina Camilla Fascina. Nella primavera 2020 esce il nuovo singolo intitolato “”, prodotto da Roberto Visentin (Revolution Studios) per, seguito dall’ultimissimo

Link al Video: https://www.youtube.com/watch?v=xXObe2FNC1E&feature=youtu.be&ab_channel=FrancescoBalasso

Facebook – https://www.facebook.com/forzafra/

Instagram – https://www.instagram.com/forzafra/