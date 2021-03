Attacchi a Taylor Swift: 2 serie Netflix sotto accusa

Battute sessiste nei confronti di Taylor Swift. Sono queste le accuse piombate su Netflix per due serie trasmesse in streaming. “Cambi uomini più velocemente di Taylor Swift” e “Taylor Swift ha fatto l’intera carriera sui suoi ex” sono le frasi che hanno fatto scattare una vera rivolta su Twitter.

Le battute incriminate sono state pronunciate in due serie differenti: “Degrassi: Next Class” (la seconda frase incriminata) e “Ginny & Georgia” (la prima), entrambe di Netflix.

Sono anni che la Swift si batte contro il sessismo nell’industria musicale. La cantautrice, infatti, è stata spesso sotto i riflettori dei media per le sue relazioni amorose piuttosto che per la sua musica. “Tutto questo è solo un modo per minimizzare le capacità di una donna, considerando non ciò che fa con successo nel suo lavoro, bensì aspetti della sua vita privata, magari di alcuni momenti difficili. Si tratta solo di slut-shame, ossia di far sentire una donna inferiore”, aveva spiegato nel corso di un’intervista per un podcast di Apple Music.

Proprio Netflix, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) lo scorso anno ha prodotto un documentario su Taylor Swift, Miss Americana, nel quale la cantautrice si è aperta sulla sofferenza provata nel vedere strumentalizzata la sua vita privata.