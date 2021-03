Dal 31 marzo al 3 aprile a Riccione il campionato assoluto primaverile di nuoto: le gare qualificano ai campionati europei di Budapest e alle Olimpiadi di Tokyo

Il campionato assoluto primaverile di nuoto si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione con la formula delle batterie e delle finali, eccetto che per gli 800 e 1500 stile libero che si disputeranno a serie. La Federazione Italiana Nuoto ha assunto questa decisione considerato l’evolversi della pandemia da Covid-19 e le disposizioni dello Stato in materia di contenimento del contagio.

Il campionato assoluto primaverile di nuoto, spiega la Dire (www.dire.it), qualifica ai campionati europei di Budapest (17-23 maggio) e alle Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-1 agosto). Previste le finali A e B per i 100 e i 200 stile libero. Le batterie potrebbero essere organizzate in più sessioni, dividendo il settore femminile da quello maschile per ridurre le presenze nell’impianto.