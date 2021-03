Scansioni della retina aiutano a capire le disfunzioni cognitive

Le scansioni non invasive della vascolatura e dello spessore della retina possono portare alla valutazione del rischio di disfunzioni cognitive nel diabete di tipo 1

Secondo i dati di uno studio pubblicato su “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”, le scansioni non invasive della vascolatura e dello spessore della retina possono essere utilizzate nella valutazione del rischio per disfunzione cognitiva nei soggetti adulti con diabete di tipo 1.

«Attualmente, i metodi per rilevare i disturbi cognitivi, come la risonanza magnetica e le scansioni PET, richiedono molto tempo, non sono ampiamente disponibili e sono costosi» permettono gli autori, coordinati da Ward Fickweiler, del dipartimento di Oftalmologia della Harvard Medical School di Boston. «Gli esami oculistici di routine, come la tomografia ottica computerizzata (OCT) e l’angiografia OCT, possono essere eseguite facilmente in pochi minuti senza disagio del paziente e sono ampiamente disponibili nelle cliniche oftalmologiche».

Indagine condotta mediante scansioni OCT e angiografia OCT

Fickweiler e colleghi hanno condotto uno studio esplorativo e trasversale su un sottoinsieme di individui con 50 o più anni di diabete insulino-dipendente (Joslin 50-Year Medalist Study) che hanno completato test cognitivi e imaging retinico avanzato.

L’imaging retinico consisteva in scansioni OCT e angiografiche OCT volte ad analizzare lo spessore dello strato neurale retinico e la densità vascolare per il plesso capillare retinico superficiale e profondo.

Dati su velocità psicomotoria e su memoria immediata e ritardata

Nei risultati dell’angiografia OCT, la diminuzione della densità vascolare del plesso superficiale è stata associata a una diminuzione della velocità psicomotoria (stima puntuale, – 0,03; 95% CI, da -0,06 a – 0,01; P = .01), laddove la diminuzione della densità del vaso del plesso capillare retinico profondo è stata associata a una memoria ritardata peggiore (stima puntuale, 0,08; IC al 95%, 0,03-0,14; P = 0,002).

Nei risultati degli OCT, il diradamento dello strato nucleare esterno della retina neurale è stato associato a prestazioni peggiori nella velocità psicomotoria sul lato non dominante (stima puntuale, -0,04; IC al 95% CI, da -0,07 a –0,01; P = 0,01) e s quello dominante (stima puntuale, –0,08; IC al 95%, da –0,16 a 0,01; P = .05), così come il calo della memoria immediata (stima puntuale, 0,72; IC al 95%, da –0,02 a 1,45; P = 0,05).

Il diradamento del livello plessiforme esterno è stato associato a un punteggio di memoria ritardata peggiore (stima puntuale, -0,45; IC al 95% da -0,87 a –0,03; P = 0,04).

Quando sono stati analizzati gli effetti combinati dell’angiografia OCT e dell’OCT, la velocità psicomotoria è stata inferiore di oltre il 20% nel terzile più basso della densità vascolare per il plesso capillare retinico superficiale e lo spessore dello strato nucleare esterno rispetto al più alto, e il punteggio di memoria ritardata è stato inferiore di oltre il 30% nel terzile più basso della densità vascolare per il plesso capillare retinico profondo e lo spessore dello strato plessiforme esterno rispetto al terzile più alto del plesso capillare retinico profondo della microvascolatura retinica.

In programma uno studio più ampio e complesso

Fickweiler e colleghi preannunciano uno studio futuro – che includerà anche l’analisi del cervello -sarà condotto su una popolazione più ampia. «Abbiamo in programma di eseguire uno studio prospettico più ampio per confermare il potenziale degli studi di imaging oculare per identificare i segni del declino cognitivo nel tempo» specificano.

«Questa ricerca includerà persone con diabete di tipo 1 che sono più giovani e non hanno avuto la malattia per tutto il tempo come quelli dello studio dei Medalists. Analizzeremo anche le immagini cerebrali della risonanza prima e i campioni cerebrali post mortem donati dai Medalists. Inoltre, caratterizzeremo i cambiamenti clinici che possono fornire indizi sui meccanismi comuni che possono infliggere danni ai tessuti cerebrali e alla retina nel diabete» concludono gli autori.

Fickweiler W, Wolfson EA, Paniagua SM, et al. Association of Cognitive Function and Retinal Neural and Vascular Structure in Type 1 Diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Dec 30. doi: 10.1210/clinem/dgaa921. Epub ahead of print.

