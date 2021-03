La commedia Yes Day arriva a marzo su Netflix

Con Yes Day, per un giorno sono i figli a dettare le regole ai genitori: la commedia arriva in streaming il 12 marzo su Netflix

Tutti si meritano un ‘giorno del sì’. A guadagnarselo sono i giovani protagonisti di Yes Day, la commedia family diretta da Miguel Arteta con protagonisti Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, Fortune Feimster e Arturo Castro. Basato sul libro di Amy Krouse Rosenthal, il film come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva il 12 marzo su Netflix.

YES DAY, LA TRAMA

Stanchi di dover dire sempre ‘no’ a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il ‘giorno dei sì’, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.