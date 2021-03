Delitto di Piersanti Mattarella: studenti a confronto

Il 19 marzo in esclusiva per le scuole una giornata di confronto sull’omicidio di Piersanti Mattarella, a partire dalla visione del film di Aurelio Grimaldi

Il 6 gennaio di quarantuno anni fa un killer uccise Piersanti Mattarella. Il fratello dell’attuale presidente della Repubblica era il presidente della Regione siciliana, politico democristiano in controtendenza che stava avviando una stagione di riforme e risanamento nella politica regionale. Il suo ruolo nella stagione politica degli anni 70-’80 , la sua figura, le sue scelte per la legalità in Sicilia, le indagini di Pietro Grasso e Giovanni Falcone, le complicità criminali nell’omicidio e i tentativi di depistaggio su una storia a tratti dimenticata saranno al centro dell’incontro live streaming dedicato all’assassinio di Piersanti Mattarella che si terrà il prossimo 19 marzo alle ore 10.00.

Protagonisti gli studenti delle scuole superiori e di terza media di tutta Italia. A organizzare l’appuntamento ci hanno pensato ‘Unisona’ e ‘Keaton’ che sulla loro piattaforma di cinema per la scuola propongono la visione del film di Aurelio Grimaldi ‘Il delitto Mattarella’ come attività preparatoria. Nel corso dell’incontro, coordinato dal giornalista Sergio Rizzo, interverranno Aurelio Grimaldi e l’ex magistrato Leonardo Agueci.

“Dopo la visione del mio film – dichiara lo scrittore e regista come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – vorrei che restasse l’ottimismo che ti prende quando vedi fatti dolorosi del passato e ti carichi di un’energia, di un coraggio che ti fa dire di voler essere un cittadino diverso, uno che vuole dare un suo contributo anche piccolo perché certe cose non succedano. Credo sia questa l’importanza della conoscenza storica, della letteratura, dei film”.

Per prepararsi al dibattito e acquisire il diritto di partecipazione alla diretta, informano gli organizzatori, le scuole dovranno vedere il film ‘Il Delitto Mattarella’ da noleggiare sulla piattaforma Keaton Streaming entro il 18 marzo 2021. I docenti e dirigenti scolastici interessati possono procedere sin da ora alla visione del film individuando il pacchetto di noleggio idoneo in base al numero di studenti previsti. Contestualmente al noleggio del film le scuole riceveranno una scheda per il lavoro in classe e, in prossimità dell’evento, il link con i dettagli per la partecipazione.

Per il trailer film e altre informazioni sull’iniziativa: www.keaton.eu/unisona-live