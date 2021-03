Coconino pubblica le opere di Andrea Pazienza

Coconino e Fandango Libri portano nelle fumetterie tutte le opere di Andrea Pazienza: “Paz. Storie 1981-1983” è l’ultima uscita

Coconino in collaborazione con Fandango Libri, sta curando la ripubblicazione integrale delle opere dell’eclettico e geniale autore Andrea Pazienza. Una produzione che fino ad ora era giunta in libreria in maniera frammentaria. Dopo Pentothal, La Prima Repubblica e Pertini, Tutto Zanardi, Vignette, Aficionados, Gli ultimi giorni di Pompeo e Storie 1977-1980 ora è arrivato in libreria Storie 1981-1983.

“Quando avevo diciotto anni – racconta Gipi alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – leggevo le storie di Pazienza e avevo l’impressione che parlassero di noi. Di me e dei miei amici, intendo… Spesso mi dico che se lui non avesse fatto quello che ha fatto, nel racconto e nel disegno, io non avrei scritto una sola riga”.

Storie 1981-1883