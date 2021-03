Su Netflix in arrivo il musical “A week away”

Il conto alla rovescia è partito. Dal 26 marzo in streaming su Netflix arriva “A week away”, un musical strappalacrime con protagonisti due adolescenti. Il teen drama intriso di temi sociali, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), mostrerà al pubblico il potere delle scelte che possono cambiare il destino.

A WEEK AWAY, LA TRAMA

Will Hawkins (Kevin Quinn) è un adolescente tormentato. Uno scontro con la legge lo mette di fronte a una scelta importante: il carcere minorile o un campo estivo cristiano. Inizialmente spaesato, Will riesce ad aprirsi, si innamora di una veterana del campo (Bailee Madison) e trova un senso di appartenenza nell’ultimo posto al mondo in cui avrebbe pensato di trovarlo.

A WEEK AWAY, IL TRAILER