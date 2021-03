Sfera Ebbasta duetta con Lous and the Yakuza

Sfera Ebbasta trova il featuring nel nuovo singolo di Lous and the Yakuza. L’artista francese – ospite di Gaia Gozzi a Sanremo nella serata delle cover – duetta con il rapper nostrano in “Je ne sais pas”. Registrare “a Milano è stato fantastico”, racconta la cantautrice”, che già abbiamo sentito con tha Supreme e Mara Sattei nel remix italiano della hit “Dilemme”.

Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una ballad moderna e malinconica, una sorta di introspezione sulle battute d’arresto della vita di Lous, che trova sicuramente una risonanza speciale nel contesto attuale.

Il brano di Sfera Ebbasta è in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.