Previsioni meteo 3 marzo: ultimi giorni con il sole

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 3 marzo 2021: ancora tempo stabile su tutta l’Italia con l’anticiclone ma nel weekend tornano freddo e piogge

Preparatevi a tirare di nuovo fuori dagli armadi cappotti, sciarpe e guanti. Nei prossimi giorni infatti le condizioni meteo cambieranno bruscamente sull’Italia in seguito al cedimento dell’anticiclone che permetterà il ritorno del freddo e delle piogge. Nella giornata di oggi avremo ancora tempo stabile su tutta la Penisola e temperature gradevoli nelle ore centrali. Stesso scenario anche domani, poi la svolta.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo fine settimana avremo l’avanzamento di un fronte freddo in discesa sull’Europa settentrionale. Piogge e acquazzoni dunque sono attesi sull’Italia soprattutto al Nord-Est e sulle regioni del Centro per poi estendersi sul Meridione nel weekend.

end.Intanto per oggi, mercoledì 3 marzo 2021, al Nord Italia al mattino ieli poco nuvolosi al Nord-Ovest e tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o quasi nuvolosi.

Al Centro al mattino nubi sparse su Umbria, Marche e Abruzzo ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge possibili sulla Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi sparse sulle Isole Maggiori ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.