Il designer Salehe Bembury lavorerà con Crocs

Dopo l’addio a Versace, Salehe Bembury annuncia una collaborazione con Crocs: attesa per l’uscita della capsule collection

Cresce l’attesa per la nuova collezione che vede la collaborazione tra Salehe Bembury e Crocs. Dopo aver creato capsule collection con New Balance e ANTA, il designer di sneakers ha annunciato sui social la nuova avventura.

Nel video, postato su Instagram, racconta della nuova avventura che lo vedrà protagonista insieme all’azienda famosa per gli zoccoli in gomma.

Crocs ha già collaborato con artisti del calibro di Justin Bieber, Bad Bunny e Post Malone. Ora si attende solo la data di uscita sul mercato.

A DICEMBRE L’ADDIO A VERSACE

Lo scorso dicembre, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Salehe Bembury ha lasciato Versace, di cui era il Vice President of Sneakers and Men’s Footwear, per dedicarsi a nuovi progetti e per inseguire il sogno di lanciare un brand tutto suo.

“Donatella Versace mi ha dato un’opportunità che mi ha cambiato la vita e mi ha dato un trampolino di lancio. Spesso gli individui come me non ottengono una posizione simile. Questo importante dettaglio non è stato dato per scontato e spero che il mio ruolo diventi un veicolo per il progresso. Sono immensamente grato di averlo ricevuto e molto orgoglioso dei risultati del nostro lavoro“, aveva dichiarato Bembury a dicembre.