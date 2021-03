Giulia De Lellis condurrà Love Island Italia

Su Discovery+ in arrivo Love Island Italia: alla conduzione del programma ci sarà la fashion blogger e influencer Giulia De Lellis

In esclusiva su Discovery+ arriva Love Island Italia, e alla conduzione del programma ci sarà Giulia De Lellis. La fashion blogger e influencer da oltre 5 milioni di follower ci trasporterà nella versione italiana del pluripremiato dating reality show.

Love Island Italia è un dating reality interattivo, in cui un gruppo di single cerca l’anima gemella durante una vacanza all’insegna dell’amore. Protagonisti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno uomini e donne single tra i 19 e 30 anni, che vivranno la loro magica esperienza insieme nella villa di Love Island 24 ore su 24 nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa. Trovare l’anima gemella non è mai così semplice quindi tra giochi di strategia, prove da superare, flirt e inevitabili gelosie toccherà ai protagonisti riuscire a conquistare il pubblico da casa che avrà un ruolo fondamentale ed inedito sullo svolgimento del programma.

In questi giorni, dal suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha chiamato a raccolta tutti i suoi fan, uomini e donne single, che volessero mettersi alla prova partecipando a Love Island Italia. I casting sono aperti e per partecipare basta scrivere a loveisland@fremantle.com o cliccare su castingdiscoveryplus.it.

Love Island Italia è prodotto da Fremantle per Discovery Italia. L’hashtag ufficiale è #loveislanditalia.