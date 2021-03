Gerard Mcmurray torna su Netflix con “The Formula”

Gerard Mcmurray ritorna su Netflix con “The Formula”, che sarà interpretato da Robert De Niro e John Boyega

Gerard McMurray (La prima notte del giudizio e il film Netflix Il codice del silenzio) torna su Netflix con un nuovo progetto originale dal titolo The Formula. McMurray sarà sceneggiatore, regista e produttore del film tramite la società di produzione da lui fondata di recente, Buppie Productions. Nel cast: Robert De Niro, John Boyega. Boyega ha recentemente interpretato la serie antologica di Steve McQueen Small Axe, acclamata dalla critica. Tra i titoli precedenti figurano la trilogia sequel di Guerre stellari e Detroit. Il progetto rientra nell’accordo generale tra Jane Rosenthal e Berry Welsh con Netflix.

Nel film, un pilota prodigio di Formula 1 è obbligato a fare da autista a una banda di criminali per salvare l’unica famiglia che gli è rimasta.

Informazioni su Tribeca Productions – Tribeca Productions è stata fondata nel 1988 da Robert De Niro e Jane Rosenthal a New York. Dalla nascita la società ha prodotto più di 30 film, con un fatturato mondiale di oltre 2 miliardi di dollari. I film e le serie prodotti fino a oggi hanno ottenuto 12 candidature agli Oscar e 20 agli Emmy, oltre che un premio Grammy e innumerevoli premi della critica.

Tra le produzioni recenti di Tribeca per Netflix troviamo: The Irishman (2019) di Martin Scorsese, candidato agli Oscar e premiato come Miglior film dalla National Board of Review, When They See Us (2019) di Ava DuVernay, miniserie candidata agli Emmy e premiata ai Peabody, e infine Quincy (2018), il documentario premio Grammy di Rashida Jones e Al Hicks.

Informazioni su Buppie Productions – Gerard McMurray ha fondato in tempi recenti la società di produzione Buppie Productions, dedicata a produrre film e contenuti televisivi con storie interessanti e di rilevanza culturale.

Informazioni su Gerard McMurray – Gerard McMurray ha lauree dalla Howard University e dal programma MFA della USC Film School. Ha prodotto il film indie di successo Prossima fermata Fruitvale Station e diretto Il codice del silenzio, La prima notte del giudizio e “Replay” (un episodio di The Twilight Zone). Tra i prossimi progetti di McMurray compaiono la regia e la sceneggiatura del film d’azione The Silver Bear per Lionsgate con Michael B. Jordan, la regia e cosceneggiatura di Booker insieme a Derek Kolstad, ideatore e sceneggiatore di John Wick, per Sony Pictures con la produzione di John Davis, e infine la regia e produzione esecutiva di una versione seriale di The Spook Who Sat By The Door con Lee Daniels per FX.