Dj Fede online con “Still From The ’90s (The Manifesto)”

Dj Fede ft. Danno: “Still From The ’90s (The Manifesto)”, disponibile sulle piattaforme digitali, ha anticipato l’album del dj e producer

Dopo la recente pubblicazione di “Milano Violenta” feat. Jack The Smoker, Blo/B e Dj Ty1, esce oggi in digitale, distribuito da Believe, “Still From The ’90s (The Manifesto)” featuring Danno (Colle der Fomento), il secondo singolo che anticipa l’uscita di “Still From The ‘90s”, il nuovo album di Dj Fede disponibile in digitale, cd e vinile. Il brano (https://backl.ink/144242782) è accompagnato da un lyric video di Luca Barcellona: https://youtu.be/vhZwOubrHNI

In seguito al successo del precedente album “Product Of The ‘90s” (2019), il dj e producer torinese classe 1974, con questo disco, ribadisce come il suono grazie a cui il rap, dopo gli esordi, si è diffuso in tutto il mondo sia ancora vivo e continui ad aggiornarsi. Questo primo singolo, con la voce di Danno (coetaneo di Dj Fede) e gli scratch di Dj Tsura, lo dimostra.

Danno definisce il brano “un tributo in rima agli anni magici che ci hanno formato e forgiato a colpi di stile“. Dj Fede lo racconta così: “Questo singolo è il manifesto del disco perché ne esprime fedelmente il concept: nessuno artista più di Danno rappresenta il suono degli anni 90 e la scena hip hop di quel decennio e, oltre che delle sue rime, ho deciso di avvalermi del contributo di Dj Tsura proprio perché gli scratch sono parte integrante del rap di quegli anni, che anche oggi resta il mio rap“.

Ma non si tratta di un tributo puramente nostalgico perché, aggiunge Dj Fede, “c’è tutta una nuova scena, a partire dagli Stati Uniti, che è cresciuta molto negli ultimi anni e propone un aggiornamento di questo suono, che quindi è più che mai vivo e anche in Italia può tornare a farsi sentire”.

Il lyric video del singolo è firmato da Luca Barcellona, artista e calligrafo classe 1978 e altro rappresentante storico dell’hip hop italiano (con il nome d’arte di Lord Bean). La sua calligrafia rende omaggio, tra l’altro, allo storico film “Wild Style”, al mitico team di skater Powell Peralta e a un gruppo rap simbolo degli anni 90 come i Naughty By Nature, tutti citati nel testo di Danno.

L’album è fuori per l’etichetta New Rapform ed è il nuovo omaggio di Dj Fede al decennio in cui ha cominciato a produrre musica.