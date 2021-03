Covid: la variante brasiliana si diffonde nel Centro Italia

La variante brasiliana del Covid è la più diffusa in Umbria, Toscana, Lazio e Marche. Brusaferro: “La sfida è individuarla molto precocemente o il più precocemente possibile”

“Le regioni in cui la variante brasiliana è diffusa sono l’Umbria, la Toscana, il Lazio, le Marche e alcune altre”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa ieri pomeriggio a Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure del Dpcm sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

All’incontro hanno partecipato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e il presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Cts, Franco Locatelli.

“Ci sono poi alcuni segnali della variante sudafricana, che si stima intorno allo 0,4%- ha proseguito Brusaferro- ci sono alcuni casi in particolare al confine con l’Austria, con il Tirolo, poi ci sono anche altri casi segnalati ma in questo caso sono perlopiù riconducibili a persone che provengono da quelle aree e quindi facilmente tracciabili”.

Per quanto riguarda la variante brasiliana, ha infine concluso Brusaferro, la sfida è “il contenimento, quindi individuarla molto precocemente o il più precocemente possibile e intervenire in maniera quasi chirurgica in quei settori per isolarla, facendo in modo che non si diffonda”.