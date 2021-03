L’italiano Reynor trionfa ai Mondiali di StarCraft 2

eSports: Reynor, nome in community di Riccardo Romiti, è il primo italiano campione del mondo dell’Intel Extreme Masters di StarCraft 2

Italia sul tetto del mondo negli eSports. Riccardo Romiti, per la community Reynor, è il primo italiano a diventare campione del mondo dell’Intel Extreme Masters (IEM) 2021 di StarCraft II. Il player 18enne inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il secondo giocatore non sudcoreano ad aggiudicarsi il titolo: il primo fu il finlandese Serral nel 2018.

Reynor, il cui personaggio è uno zerg, ha battuto alcuni dei migliori giocatori del mondo, fino ad affrontare la leggenda sudcoreana Zest, vincendo per 4-2. Insieme alla gioia della vittoria, Reynor si porta a casa anche un premio di 65mila euro.