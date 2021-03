Lazarbeam entra nelle serie Icone di Fortnite

Dal 5 marzo nel Negozio Oggetti di Fortnite sarà disponibile il costume Lazarbeam, anche in versione Relaxedbeam

Il set Lazarbeam entra nella serie Icone di Fortnite. Sarà disponibile all’una del mattino del 5 marzo nel Negozio oggetti e comprenderà: il costume Lazarbeam (disponibile anche in versione Relaxedbeam), l’emote Pausa pranzo, il dorso decorativo Baby zenzero e il piccone Maglio fidato. Quest’ultimo (come la skin) sarà disponibile in due stili con dimensioni diverse. Tutti gli oggetti del set saranno disponibili singolarmente o all’interno del bundle Lazarbeam.

Super Respinta di Lazar & Fresh



Sarà possibile sbloccare il bundle Lazarbeam in anticipo partecipando al Lazar & Fresh’s Super Knockback (Super Respinta di Lazar & Fresh). Si tratta di un torneo di coppia in partenza il 3 marzo ispirato alla Pistola a focile, la sua arma preferita. Le squadre più vincenti di ciascuna regione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avranno accesso anticipato al bundle.

Maggiori info nel regolamento ufficiale di Lazar & Fresh’s Super Knockback.