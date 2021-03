Inizia Sanremo: ecco gli artisti della prima serata

Stasera in onda su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2021: da Fedez a Max Gazzè ecco gli artisti in gara sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo inizia stasera e si lascia le polemiche alle spalle con la consapevolezza che sarà un’edizione storica, senza pubblico, ma simbolo di ripartenza. Ne è convinto Amadeus, che – alla vigilia della 71esima edizione del Festival di Sanremo – difende ancora una volta la scelta di organizzare la kermesse nonostante il perdurare della pandemia da Coronavirus. “Io credo che si debba andare verso una normalità”, ha ribadito il direttore artistico, che non ha escluso, durante le cinque serate, interventi di vicinanza ai lavoratori del settore musica e spettacolo. “La solidarietà è importante, lo saremo verso le persone non solo nella musica ma per tutti i settori”. Fare Sanremo, quindi, non è stata una prova di forza o di ostinazione. “Sanremo – ha spiegato Amadeus come riferisce la Dire (www.dire.it) – non può risolvere i mali del mondo. Un festival dimesso non risolverebbe la situazione. Le persone, le istituzioni dovrebbero. Ci sono cantanti emozionati che ci raccontano: ‘È un anno che non suoniamo con una band’. Ci auguriamo che, come si è auspicato, anche i teatri e altri settori aprano a fine marzo“. Per questo, il festival non poteva essere cancellato: “Dobbiamo farlo per i telespettatori, per far ripartire la musica, per le case discografiche, i cantanti, i musicisti. È un’occasione per far lavorare queste persone”. Sanremo come motore della ripartenza, insomma, per regalare agli spettatori “cinque serate di spensieratezza e musica”.

SANREMO, I CANTANTI DELLA PRIMA SERATA

Fedez e Francesca Michielin, Max Gazzè ma anche Arisa e Aiello. E ancora: Annalisa, Colapesce e DiMartino, Coma Cose, Fasma e Ghemon. Poi Irama, Madame e Maneskin. Sono questi i nomi che inaugureranno la gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo nella serata di martedì 2 marzo. Durante la puntata ci sarà anche la presentazione delle prime ‘Nuove Proposte’. Sul palco Avincola, Elena Faggi e Gaudiano. Tra gli ospiti Diodato e Loredana Berté. Matilda De Angelis, invece, sarà al fianco di Amadeus alla co-conduzione.

AMADEUS: “NON CI SARÀ LADY GAGA AL FESTIVAL“

Sanremo 70+1, come l’ha definito più volte la Rai, sarà una celebrazione molto ‘Made in Italy’. Lo ha ribadito ancora una volta Amadeus. Il direttore artistico ha smentito la presenza di ospiti internazionali al festival. Negli ultimi giorni, in molti si erano augurati la partecipazione di Lady Gaga, a Roma per le riprese del film di Ridley Scott sull’assassinio Gucci. “Sarebbe fantastico- ha detto Amadeus- È molto impegnata per il film. Tutto potrebbe succedere ma non penso ci sia la possibilità”. Sanremo sarà, così, “una celebrazione del nostro festival e della nostra musica. Ci sono stati degli inviti a artisti internazionali ma alcuni hanno paura di viaggiare o in altri casi era difficile organizzare”. È il caso di Naomi Campbell, che ha dovuto rinunciare alla co-conduzione, difficile per lei incastrare la quarantena obbligatoria al rientro negli Stati Uniti e gli impegni lavorativi. Non mancheranno, però, le donne sul palco del Teatro Ariston. Ci saranno Elodie, Matilda De Angelis, Barbara Palombelli, Vittoria Ceretti, Beatrice Venezi (nella serata finale delle Nuove Proposte), Simona Ventura, Tecla Insolia, Serena Rossi e Giovanna Botteri. Tra le ospiti Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Ornella Vanoni.

FIORELLO: “FESTIVAL CON COVID? I PROBLEMI SONO ALTRI“

“Sarà una cosa nuova senza pubblico, vedremo cosa succederà ma sono contento e curioso di sapere come andrà. È una contraddizione pazzesca: nessuno in sala, milioni telespettatori da casa. Forse servirà per avere meno emozione lì ma sarà tutto nuovo e non vedo l’ora di vedere come andrà”. Mette da parte, per un po’ l’ironia che lo contraddistingue Fiorello e guarda alle cinque serate che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo con uno sguardo diverso rispetto a quello dello scorso anno. Da vero mattatore, però, promette scintille: un duetto con Achille Lauro e siparietti con Ibrahimovic, che oggi arriva in città. Parola d’ordine è divertire e, come ha sottolineato Amadeus, “cercare di regalare cinque serate spensierate”. Nell’era del Covid, a chi ha criticato l’idea di portare avanti il festival nonostante la pandemia risponde: “I problemi sono altri”.

AL FESTIVAL ARRIVA L’INFERMIERA ‘SIMBOLO’ ALESSIA BONARI

Ci sarà anche Alessia Bonari sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo. L’infermiera di Grosseto simbolo della pandemia è tra gli ospiti della kermesse, come ha confermato Amadeus. La ragazza, 24 anni appena, ha colpito l’intero Paese lo scorso anno pubblicando un selfie su Instagram che la mostrava con il volto pieno di segni per l’uso prolungato della mascherina. Alessia racconterà la sua esperienza tra orari di lavoro senza sosta in ospedale e le critiche ricevute dai negazionisti del Covid.

COLAPESCE E DIMARTINO SUL PALCO CON ARTISTA DEL CIRQUE DU SOLEIL

Colapesce e DiMartino, i grandi favoriti, non saranno soli sul palco del Teatro Ariston per il debutto al Festival di Sanremo. Il duo sarà accompagnato dalla pattinatrice Paola Fraschini, atleta e artista nata a Genova, sportiva fin dall’infanzia e membro della squadra nazionale italiana di pattinaggio. In carriera ha conquistato 11 campionati italiani, 5 europei e 7 mondiali, oltre a vincere 5 medaglie d’oro per il valore atletico. Paola è stata la prima donna a vincere un campionato del mondo nella specialità ‘Solo Dance’. Da sempre animata dall’appassionato desiderio di portare la disciplina sportiva nello spettacolo, corona il suo sogno come artista del Cirque du Soleil, dove siè wesibita stabilmente dal 2017 al 2020 con più di 1000 show nello spettacolo internazionale ‘Volta’. Colapesce e DiMartino sono in gara con ‘Musica leggerissima’.