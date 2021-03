Bonus vacanze: per usarlo c’è tempo fino al 31/12

Proroga per l’utilizzo dei codici generati dal Bonus Vacanze: si potrà usare fino al 31 dicembre 2021. Ecco quali sono i campeggi che lo accettano

Chi non ha utilizzato il Bonus Vacanza nell’arco nel 2020 potrà farlo per tutto l’arco del 2021, in seguito alla definitiva approvazione e conversione in legge, con modificazioni, del decreto Milleproroghe. Di certo una buona notizia per tutti coloro che, pur avendo inoltrato la richiesta, non sono riusciti ad usufruirne nel corso dello scorso anno. È importante però evidenziare che la proroga è riferita esclusivamente alla scadenza per l’utilizzo del voucher.

Non vi sono infatti cambiamenti rispetto al termino ultimo di presentazione della domanda per richiedere il Bonus, scadenza prevista per il 30 dicembre 2020 che ad oggi non ha subito alcuna modifica o proroga. Interessanti i “numeri” del Bonus Vacanze resi noti dall’app IO.

Sono stati infatti generati 1.885.802 Bonus Vacanze (numero di codici sconto generati attraverso l’app) dei quali 760.953 utilizzati (numero di Bonus Vacanze già spesi presso le strutture ricettive). Ancora più del 50% dei voucher generati è dunque ancora utilizzabile nel corso del 2021. Molte strutture ricettive continueranno ad aderire a questa iniziativa anche nell’arco del 2021 e tra queste molti campeggi e villaggi turistici situati in tutta la penisola.

sezioni dedicate al Bonus Vacanza hanno rappresentato alcune delle pagine più visitate del sito raggiungendo nell’ultimo anno quasi 2.000.000 di visualizzazioni. Ad più di 300 strutture di tutta Italia che aderiscono al Bonus Vacanze. Il portale camping.it al fine di facilitare la ricerca degli utenti, continua l’attenta ricerca volta a fornire in forma semplice e diretta una sezione del sito continuamente aggiornata dalla quale contattare le strutture che accettano il Bonus. Le. Ad oggi sono indicate e contattabili

Grazie agli ampi spazi, alle tante attività all’aria aperta e al contatto con la natura, i campeggi e villaggi si sono rivelati una scelta di vacanza molto apprezzata nel contesto di prevenzione e sicurezza in questo particolare e complesso periodo e continuano a rappresentare una valida soluzione che possa coniugare vacanza e sicurezza.