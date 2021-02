Netflix acquista New Gods: Nezha Reborn

New Gods: Nezha Reborn arriverà in streaming su Netflix. Il film mitologico animato ha debuttato nei cinema in occasione del capodanno lunare

Netflix ha acquisito i diritti di streaming esclusivi in tutto il mondo (tranne Cina) del film mitologico animato New Gods: Nezha Reborn, che ha debuttato in occasione del capodanno lunare.

Tratto dal classico romanzo mitologico “Fengshen Yanyi” (La canonizzazione degli dei), il mondo rivisitato di New Gods: Nezha Reborn è stato creato in quattro anni dal team originale di “White Snake: Origin” nel tentativo di rinnovare l’interesse per la mitologia cinese.

Sotto la direzione del veterano dell’animazione Zhao Ji, lo studio di Pechino Light Chaser Animation Studios utilizza moderne tecniche di animazione e include nuovi elementi della cultura popolare per rendere Donghai City contemporanea, futuristica e cool. Nella versione originale, il film include le voci di Yang Tianxiang, Xuan Xiaoming, Ling Zhenhe, Zhu Ke’er e Li Shimeng.

Sullo sfondo del mitico mondo di Donghai City, un crogiolo di dei e persone di culture diverse, Nezha rinasce come il giovane spericolato Li Yunxiang 3000 anni dopo l’originale battaglia degli dei. Yunxiang è un ragazzo normale che si guadagna da vivere facendo il fattorino. La sua passione per l’alta velocità e l’avventura prevale anche quando scopre di essere Nezha. Yunxiang incontra i suoi mortali nemici, membri di un clan che ora vestono i panni di uomini d’affari di successo e che sono temuti e osannati a Donghai City. Boss De, il Re dragone del Mar Cinese Orientale e patriarca del clan, giura di rilanciare l’organizzazione nel nuovo mondo. Nel film è affiancato dai suoi figli, i tre principi che cercano di uccidere Nezha per vendicare il clan.

New Gods: Nezha Reborn racconta come Yunxiang scopra la sua vera identità e combatta coraggiosamente contro il clan, il loro assassino mascherato e altri nemici per proteggere i suoi amici e la famiglia in una storia di vita e di morte.