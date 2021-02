wLOG in radio e in digitale con “20 Punti”

“20 Punti” è il nuovo singolo dell’artista milanese wLOG: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Fuori in radio e in digitale (ascolta qui) “20 Punti”, il nuovo singolo di wLOG, artista milanese che racchiude in sè tante anime musicali – punk, elettronica, prog, pop.

Il brano, prodotto da I Tristi presso il Bedroom Studio (mix e mastering a cura di Emyk), racconta come le distrazioni, gli attimi in cui perdiamo la concentrazione e l’attenzione ci abbandona per alcuni istanti, possano comunque riservarci qualcosa di nuovo e di bello, aiutarci ad andare oltre le apparenze e la superficialità, fiondarci verso il sogno di una dimensione più gentile e delicata. wLOG vede le distrazioni come la possibilità di andare oltre i confini per raggiungere un colore nuovo attraverso cui guardare il mondo.

wLOG è il più atipico dei cantautori che si possa immaginare. Dietro questo nome un po’ complicato da scrivere, ma davvero facile da pronunciare c’è uno tra i più misantropi personaggi della scena indie italiana, che ha mollato la caotica Milano per il suo studio in montagna, nel Parco Orobico in Val Seriana. I suoi brani, tra it-pop, dance ed elettronica, un po’ punk e un po’ prog, sono malinconici, autobiografici, la maggior parte delle volte piuttosto tristi sui quali è impossibili stare fermi.

Quando può, wLOG “ruba” un tram a Milano, e lo riempie di gente scatenando una vera e propria festa itinerante dove si suona, si balla e si beve, un mondo sospeso che, non appena si scende dal tram, scompare alle nostre spalle. Ed è successo già tre volte: una vera e propria festa con il nome di Partyamo.

Sperimentatore, alla ricerca costante di nuovi suoni e sound. La struttura melodica delle sue canzoni rifugge il “già sentito” o richiami ad altre linee note. I testi, i concept, le metriche, le musiche, sono frutto di ispirazione personale e di approfondimenti intimi: “Pubblicare mi ha fatto stare davvero bene, scrivo tantissime canzoni e sento di avere tante cose da dire. Credo che questa cosa finirà con me, non prima di me.”

Gli ultimi brani in sequenza sono “Un colpo solo” (qui il VIDEO), “Indiani d’America” (VIDEO), “Naftalina” (VIDEO), tutti inseriti nelle playlist Indie Italia e Scuola Indie di Spotify. A luglio 2020 è uscito l’Ep “Nisba” (ascolta qui), a ottobre ha pubblicato il brano “I Canini di Vlad” (ascolta qui) e a dicembre “Ossido” (ascolta qui), che a breve sarà accompagnato dal videoclip.

