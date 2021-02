Il cantautore calabrese Cimini online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Domenica mattina” fuori per Garrincha Dischi

“Domenica mattina” è il nuovo singolo di CIMINI, una canzone sui postumi del sabato sera e dei vent’anni fuori per la discografica Garrincha Dischi.

Dopo i fortunati brani “Scuse” e “Innamorato”, il cantautore calabrese torna con un terzo nuovo estratto dell’atteso disco – pronto ad essere svelato nei prossimi mesi. “Domenica mattina” è un risveglio malinconico col mal di testa – come lui stesso racconta: «un puzzle di ricordi della sera prima da mettere insieme, tutti i dubbi esistenziali sulla vita e sulle scelte fatte, rimorsi e pentimenti dall’adolescenza ai trent’anni. Tutto chiuso in una domanda: era giusto cambiare così?”».

Continua così il connubio artistico con l’illustratrice Noemi Vola (Vogue, Smemoranda, etc.) che firma ancora una volta l’artwork di questo terzo lavoro, arricchito per l’occasione dai violini di Nicola Manzan, (Bologna Violenta) pronto ad impreziosire ulteriormente il vestito sonoro del brano prodotto da Enrico “Carota” Roberto (Lo Stato Sociale) e Fabio Gargiulo (Ramazzotti, Annalisa, Michielin).

CIMINI

Cantautore calabrese di stanza a Bologna, nel 2016 viene notato dall’etichetta Garrincha Dischi dopo due dischi e un primo tour lungo lo Stivale. Il 15 novembre 2017 comincia un nuovo percorso con il primo singolo “La legge di Murphy”, lanciato da una fortunata campagna promozionale che gli frutterà l’attenzione dei più importanti media nazionali. Il brano diventa presto un cult della scena indie-pop nostrana e apre le porte al successo dell’album “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 Marzo 2018. Un tour di oltre 100 concerti nei più importanti club e festival italiani vale a CIMINI la necessaria credibilità per entrare a pieno titolo tra gli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Nello stesso periodo entrano in rotazione radiofonica i brani “A14” e “Tokyo” e, dopo una breve pausa, a maggio 2019 esce il singolo “Anime Impazzite”, cui fa seguito l’ultima parte di tour che chiude il cerchio di questo fortunato “nuovo inizio”. Il 27 novembre 2020 torna sulle scene con il nuovo singolo “Scuse”, a cui fa seguito un fenomenale video ufficiale in stop motion realizzato grazie al connubio artistico con l’illustratrice Noemi Vola. L’atteso nuovo album è previsto nella primavera 2021, ancora una volta in uscita per Garrincha Dischi.