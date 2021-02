Nico Kyni aspetta i live e racconta il suo EP

Da poche settimane è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “KYNI” (Flus Music), il primo EP di NICO KYNI. Un lavoro discografico che contiene sette tracce e tre featuring. Il progetto è denso di emozioni e frammenti di riflessioni personali che l’artista traspone in questi sette brani, alcuni più chill e onirici, altri più dinamici e movimentati.

– Dopo il 105 Trap Take, qual è il tuo prossimo obiettivo?

Il prossimo obiettivo è riuscire a portare in giro per l’Italia la mia musica e successivamente portarla ad un livello ancora più alto, riuscendo ad arrivare fuori dal mio paese.

– Hai dei videoclip in uscita estratti dal tuo Ep?

Si, “QUI CON ME” è uscito da poco, il singolo di punta, un pezzo nato riascoltando il primo disco da solista di Michael Jackson “OFF THE WALL”.

– Chi ti ha aiutato maggiormente nella lavorazione di questo progetto?

Tutti hanno contribuito, Yazee ha fatto un lavoro imbeccabile sulle produzioni, Biggie e Luam hanno gestito tutto ciò che riguarda il coordinamento delle uscite, del video, dell’organizzazione scaletta. Sono stati impeccabili e hanno contribuito a far sì che il prodotto potesse risultare impeccabile sotto ogni aspetto. Nei prossimi lavori sappiamo però che dovremo spingerci oltre.

– A quando una presentazione live?

Spero presto, stiamo organizzando, c’è qualcosa, aspettiamo di vedere come si evolverà il tutto.

Biografia

Nico Kyni nasce a Bologna il 21/04/1992,dove cresce a contatto con la musica, grazie al padre (musicista e autore) e alla sorella (ballerina), ma è guardando Michael Jackson che capisce come fondere alla perfezione musica e danza. Kyni comincia a scrivere all’età di 13 anni, ma la vera presa di coscienza avviene verso i 17, quando comincia a capire quale sia il sound che più gli appartiene. R&B e trapsoul si fondono per creare un mix perfetto, nuovo per il panorama italiano, ma che oggi più che mai sembra essere pronto a questa nuova forma di espressione musicale. A gennaio 2020 entra a far parte di Flus Music – di cui fa parte anche Ghile, ottimo liricista e amico oltre che collega – continuando il suo percorso affiancato da Biggie e Luam (che hanno creduto in lui sin dall’inizio), le figure mancanti sino ad ora per la sua crescita musicale e professionale. L’EP d’esordio di Nico Kyni dal titolo “KYNI” (Flus Music) è disponibile in digitale dal 29 gennaio 2021. Il brano “Qui con me” – estratto dal nuovo EP – è disponibile in radio dal 5 febbraio.

Instagram

Facebook

Tik Tok

YouTube