Medea, Marzi e Skarica online con “In the dark”

Medea, Marco Marzi e Marco Skarica in radio da oggi con il nuovo brano dal titolo “In the dark”: il singolo è anche sulle piattaforme digitali

Sarà disponibile da oggi in rotazione radiofonica “IN THE DARK” (BIT Records), il nuovo brano di MARCO MARZI, MARCO SKARICA E MEDEA già su tutte le piattaforme di streaming.

“IN THE DARK” è un brano frizzante che strizza l’occhio all’House e al Pop, nato dalla collaborazione tra i producer Marco Marzi & Marco Skarica e la cantante Medea. Data la particolarità del periodo storico, il singolo è stato realizzato interamente “a distanza”, a differenza della produzione musicale fino ad oggi che vedeva la partecipazione dei cantanti direttamente in studio.

Spiegano gli artisti a proposito del progetto: «E’ una canzone speciale, piena di ritmo ed energia, e ci aspettiamo che possa diventare una canzone suonata dalle radio e arrivare a più gente possibile!».

Biografie

MARCO MARZI & MARCO SKARICA operano da oltre quindici anni nel settore dello spettacolo e della produzione musicale a livello nazionale. Hanno realizzato alcuni brani dance ballati nella trasmissione televisiva “AMICI di Maria De Filippi” e hanno all’attivo oltre cento singoli dance inseriti in numerose compilation italiane ed estere e vantano collaborazioni con artisti come Dj Matrix e molti altri.

MEDEA, invece è laureata in pianoforte, compone testo e musica delle sue canzoni. Nel 2012 vince il primo posto nel concorso indetto dal MIUR per giovani cantautori italiani e apre il concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano in presenza di 100.000 persone. Nel 2012 vince anche il secondo posto per il ‘Premio Nazionale per la Nuova Canzone d’autore GOLDEN DISC’.

Il nuovo brano di Marco Marzi, Marco Skarica e Medea, dal titolo “In the Dark” (BIT Records), è disponibile in digitale dal 19 febbraio e in radio dal 26 febbraio 2021.

