Coro in Corsia: online “Accendi l’arcobaleno”

Coro in Corsia in collaborazione con Andrea Mingardi online con “Accendi l’arcobaleno”: un inno alla vita, all’amore, un omaggio al coraggio di una intera categoria

Fuori “Accendi l’arcobaleno”, un progetto le cui radici affondano nella terribile esperienza di questo difficile anno 2020: la comparsa della pandemia, vissuta con paura e con forti emozioni, ha suscitato profonde riflessioni concernenti la vita e, più nello specifico, la professione di chi nell’ambito sanitario combatte ogni giorno contro il covid-19.

E proprio dalla riflessione di Simona Camosci (52 anni), che esercita la professione infermieristica fin dall’età di 16, nasce l’idea di quello che potremmo definire un inno alla vita, all’amore, un omaggio al coraggio di una intera categoria che, nei mesi scorsi, è stata fondamentale nella gestione dell’emergenza.

“Nel mio ambito lavorativo, ho respirato tanta solidarietà tra tutte le figure sanitarie, grande spirito di sacrificio e dedizione alla professione. E da questo sentimento è nato il testo della canzone, un testo che scandisce una rinascita per tutti noi operatori attivi in prima fila nella gestione di questo dramma mondiale”, ci racconta l’ideatrice del progetto. Simona con grande determinazione e passione ha coinvolto nel progetto amici, colleghi e nomi prestigiosi nell’ambito artistico, in primis il Maestro Giancarlo Di Maria, che si è occupato di tutta la parte artistica, dalla melodia, all’arrangiamento e della produzione del brano. Ha quindi iniziato a reclutare il coro tra colleghi rispondenti a un requisito tassativo: “essere operatore sanitario non stonato!”. Pur con le difficoltà del momento, il poco tempo a disposizione, i legittimi timori per la parte logistica e organizzativa per ritrovarsi in occasione delle prove, nonostante perfino la timidezza di molti, la tenacia di Simona ha portato i suoi frutti e il coro ha potuto annoverare tra le sue fila altre 7 meravigliose persone, tutti infermieri ed ex delle due Aziende Sanitarie della città di Bologna : Paolo Gilli, Carla Lama, Antonella Albertazzi, Angela Basetti , Mariagrazia Bisson, Rosa Silvia Fortunato e Andrea Tiarri, naturalmente la stessa Simona, per un totale di 8 coristi coordinati da Eloisa Atti.

Grazie poi al signor Alfredo Cordaleone, il progetto si è arricchito della preziosa presenza di un guest davvero speciale: il Maestro Andrea Mingardi che ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo apportando un contributo fondamentale, dal punto di vista emotivo ed artistico, anche alle riprese del videclip, per la regia di Riccardo Sarti. Un video toccante, che alterna momenti catturati durante le registrazioni in studio del Coro in corsia, a scene intime ed evocative, in cui Andrea Mingardi sfoglia un album contenente delle foto, vere, che immortalano le giornate lavorative del personale sanitario negli ospedali di Bologna da aprile ad oggi. Il progetto ha coinvolto, infine, un’associazione di volontariato “Bimbilacqua”, con sede a Bevilacqua, che da febbraio 2015, sostiene le scuole del paese con eventi di beneficenza. Tutti insieme per un futuro migliore che parte dalla formazione delle nostre giovani leve, un lavoro importante, che ha infatti come finalità l’istituzione di borse di studio per infermieri, per guardare al futuro con speranza. La realizzazione delle borse di studio avverrà in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna tramite contatti con il Dott. Danilo Cenerelli e la Dott.ssa Sandra Scalorbi.

“Il progetto Accendi l’arcobaleno racchiude il vero spirito di resilienza degli infermieri, capaci di resistere alle difficoltà unendo le forze, senza mai smettere di guardare al futuro con la fiducia e la speranza che condividono ogni giorno accanto al letto dei propri pazienti” conclude con orgoglio Pietro Giurdanella (Presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Bologna).

Per supportare il progetto:

Associazione di volontariato Bimbilacqua – ODV bimbilacqua@gmail.com

Per una donazione a supporto del progetto “Accendi l’arcobaleno” scrivere a accendilarcobaleno@gmail.com, per richiedere tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di versamento.

Si ringrazia Alfredo Cordaleone, Andrea Mingardi, Roberta De Stefano, l’associazione “Bimbilacqua” con sede a Bevilacqua, che da febbraio 2015 con eventi di beneficenza, sostiene le scuole del paese. Inoltre si ringraziano: Famiglia Romano Euro Vast SPA (Lucca) per il generoso contributo; Grazia Matarante (Direttore UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy Azienda Usl di Bologna); Veronica Ceruti (Comune di Bologna – Dipartimento Cultura e Promozione della Città); Pietro Giurdanella (Presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Bologna); Ilaria Maria Di Battista (Ufficio stampa e comunicazione Ordine degli infermieri di Bologna);Mauro Eufrosini (Responsabile Relazioni con i Media Azienda USL di Bologna); Francesca De Frenza (Redazione web dell’Azienda USL); Francesco Bianchi (Ufficio Stampa – Comunicazione Policlinico di Sant’Orsola); Sandra Scalorbi (Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università di Bologna ), Danilo Cenerelli (Responsabile delle Attività Didattiche Professionalizzanti – Corso di Laurea in Infermieristica, Università di Bologna), Sara Scurani (Responsabile dell’Ufficio Corsi di Studio presso il Service Area Medica dell’Università di Bologna), gruppo Di Tutto per il supporto mediatico (https://www.ditutto.it/) Un grazie particolare a: Claudio Bonora (Presidente Associazione Bimbilacqua) Rita Biganzoli, Giancarlo Di Maria, Gianluca Gadda, Simona Grandi, Stefania Trebbi, Alessandra Maselli, Antonio Mele e Katia Grimaldi per il loro inesauribile supporto; Raffaele D’Andrea per la grande fiducia nei miei confronti; Andrea Mingardi e Beba Naldi per la grande disponibilità.

Facebook: https://www.facebook.com/AccendiLArcobaleno

Instagram: https://www.instagram.com/accendilarcobaleno/

You Tube: https://www.youtube.com/c/AccendiLArcobaleno