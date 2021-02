Contratti di distretto Xylella: finanziato “Radici sicure”

Contratti di distretto Xylella: via libera al finanziamento per il programma “Radici virtuose” con un contributo pubblico di 30 milioni di euro

Novità per i Contratti di Distretto Xylella: dopo l’approvazione nel gennaio scorso, nell’ambito del Bando “Contratti di Distretto Xyella” n. 10900 del 17.02.2020, del programma “Rigenerazione Sostenibile”, la Direzione competente del Mipaaf comunica che anche il secondo programma “Radici Virtuose”, presentato dal Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS), ottiene il finanziamento da parte del Ministero. Ora la stessa Direzione ha dato conferma al DAJS dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni richieste.

“Radici Virtuose” prevede investimenti pari a oltre 48 milioni di euro, che potranno avvalersi di un contributo pubblico in conto capitali pari a 30 milioni di euro. Partecipano al programma 96 aziende che possono ora realizzare una serie di iniziative per lo sviluppo di un territorio di grande valore messo in grave difficoltà dal flagello della Xyella.

NOTA TECNICA

I contratti di distretto Xylella rappresentano una misura introdotta con Legge Finanziaria 2018, i cui criteri, modalità e procedure di attuazione sono state definite con Decreto interministeriale n. 775 del 22 luglio 2019 (unitamente ai contratti di distretto).

Il Contratto Distretto Xyella, oltre ai normali obiettivi di un distretto ( tra cui promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ed altro) persegue anche lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.

L’avviso pubblico n. 10900 per la presentazione delle domande di accesso è stato emanato il 17.02.2020.

Sono pervenute al Mipaaf 3 domande di agevolazione presentate da un unico proponente: DAJS – Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS). Tutti e tre i progetti presentati sono stati giudicati ammissibili dalla Commissione tecnica di valutazione.

Nell’ambito dei fondi disponibili è stato ammesso al finanziamento il primo programma in graduatoria denominato “Rigenerazione Sostenibile”, per un contributo in conto capitale pari a 31.5 milioni di euro. Il programma finanziato prevede investimenti totali di quasi 50 milioni di euro, che andranno a beneficio di ben 76 aziende operanti nel distretto.

L’ammissione al finanziamento è stata confermata dal Mipaaf in data 13 gennaio 2021.

L’ 8 febbraio 2021, il Mipaaf ha comunicato l’ammissione al finanziamento anche per il secondo programma presentato dal Distretto Agroalimentare di qualità Jonico-Salentino, “Radici Virtuose”. Il programma prevede investimenti pari a oltre 48 milioni di euro, ottenendo un contributo in conto capitale pari a 30 milioni di euro. Partecipano al programma 96 aziende.