Umbria Film Festival lancia campagna di crowdfunding

L’Umbria Film Festival festeggia quest’anno 25 anni di attività e si terrà, dal 7 all’11 luglio 2021, come di consueto, nel borgo medievale di Montone (Perugia). Per poter rendere possibile, ancora una volta, per la venticinquesima volta, l’Umbria Film Festival lancia la campagna di crowdfunding, al link https://www.kickstarter.com/projects/umbriafilmfestival/sostieni-lumbria-film-festival

Anteprime cinematografiche, cortometraggi, mostre, performance musicali, incontri con i grandi artisti del cinema, masterclass e laboratori vengono offerti gratuitamente con lo scopo di diffondere l’amore per il cinema in tutte le sue forme, in special modo tra le giovani generazioni. Il festival si avvale della presidenza di Terry Gilliam, la direzione artistica di Vanessa Strizzi, e la direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna.

La campagna di crowdfunding aiuterà il festival a tornare più appassionato e interessante che mai, sempre gratuito e aperto a tutti, insomma, un patrimonio culturale da difendere. La donazione sosterrà le attività del festival: anteprime cinematografiche, cortometraggi, performance musicali e laboratori e anche un progetto speciale, (In The) Limelight. Una mostra diffusa di arte contemporanea che coinvolgerà 3 giovani artisti emergenti. Il festival – e quindi Montone – ospiteranno le loro inedite installazioni artistiche, invitando a riflettere sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con il territorio. (In The) Limelight prevede un percorso scandito da installazioni d’arte contemporanea che coinvolge tutti gli abitanti e i visitatori del borgo. Passeggiare per le strade di Montone durante i giorni del Festival permetterà ai visitatori di godere della corrispondenza tra il segno contemporaneo, le architetture del paese e l’arte che lo riveste.

“Il 2020 è stato un anno di sfide – sottolinea la direzione artistica – che ha messo tutti noi duramente alla prova. Nonostante tutto, grazie al sostegno del pubblico da tutto il mondo e alla nostra determinazione, la ventiquattresima edizione dell’Umbria Film Festival si è tenuta in presenza e in totale sicurezza ed è stata un grande successo! Quest’estate, l’UFF compie 25 anni e vogliamo festeggiarli offrendo a tutti un’edizione ancora più speciale! Per fare questo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

Apprezzato sia dal pubblico italiano, che da quello internazionale, negli anni l’Umbria Film Festival e il suo presidente Terry Gilliam hanno accolto a Montone artisti del calibro di Colin Firth, Lone Scherfig, Ken Loach, Mike Figgis, Hanif Kureishi, Mike Leigh, Michael Winterbottom, Edgar Reitz, Stephen Frears, Bille August, Paola Cortellesi, Ferzan Özpetek, Vittorio Storaro, Riccardo Milani, Peter Mullan, Peter Lord, Paul Laverty, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Michel Ocelot e tanti altri.

