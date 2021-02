“Giocate sui siti sicuri, state lontano dal gioco d’azzardo illegale”: il messaggio di CasinoMondo ai giocatori italiani

Gli italiani godono del gioco d’azzardo legale e regolamentato dal 2006, quando il Governo italiano ha liberalizzato il mercato locale. I giocatori del paese devono affrontare molte forme legali di gioco d’azzardo nei segmenti fisici e virtuali. Non sorprende che molti locali siano passati alle scommesse online dopo che il coronavirus ha colpito il paese nel febbraio 2020.

I blocchi che ne sono seguiti hanno gravemente danneggiato il settore dei casinò tradizionali e delle scommesse sportive in Italia. Gli operatori fisici hanno registrato un calo del fatturato del 26,4% solo durante il primo mese di restrizioni. Le entrate fiscali sono diminuite di oltre il 37% nell’aprile 2020, rispetto allo stesso mese del 2019.

Il gioco d’azzardo online prospera in Italia, ma lo fanno anche gli operatori offshore

Nel frattempo, gli operatori di gioco d’azzardo virtuali hanno avuto una giornata campale. I siti di gioco d’azzardo online hanno visto le loro entrate lorde di gioco salire alle stelle durante i primi mesi di blocco. Gli operatori che offrono tornei di poker online hanno riferito che le loro entrate sono più che raddoppiate a marzo 2020 rispetto ai loro risultati per lo stesso mese nel 2019.

I casinò virtuali hanno osservato tendenze simili, registrando entrate per 94 milioni di euro a marzo 2020, o quasi 22 milioni di euro in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Naturalmente, queste cifre si applicano alle operazioni legali online che servono il mercato italiano con licenze dell’ l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Vi è un significativo deflusso di denaro imponibile verso operatori regolamentati offshore che prendono di mira giocatori italiani senza la necessaria autorizzazione. Fornire giochi a distanza a persone del luogo senza una licenza ADM è illegale ai sensi della legislazione vigente nel paese. Il regolatore italiano fa del suo meglio per combattere l’illegalità identificando e inibendo tali siti web senza licenza.

Tuttavia, molti giocatori locali riescono a trovare un modo per aggirare le restrizioni, soprattutto durante la pandemia. Le autorità italiane hanno espresso la preoccupazione che i giocatori del paese potrebbero spendere più di 20 miliardi di euro all’anno in attività di gioco illecito.

Dovresti stare lontano dal gioco d’azzardo illegale: ecco perché

Gli operatori illegali attirano gli scommettitori locali supportando la lingua italiana e la valuta EUR. In realtà, entrare a far parte di tali siti web non regolamentati è altrettanto dannoso per i giocatori quanto lo è per le casse dello stato italiano. CasinoMondo desidera portare alla tua attenzione i principali pericoli associati al gioco in casinò remoti non autorizzati.

Per cominciare, non vi è alcuna garanzia che riceverai le tue vincite. Alcuni operatori non regolamentati arrivano addirittura a modificare i loro termini di servizio in modo da poter comodamente rifiutare i pagamenti. Altri ritarderebbero i prelievi il più a lungo possibile nella speranza di convincere i giocatori a cancellare le loro richieste e perdere tutto.

Giocando su tali siti Web, ti esponi anche al rischio di partecipare a giochi truccati. Tali operatori non forniscono informazioni sui pagamenti e sui controlli poiché nessuno di solito verifica l’equità dei propri giochi. I giocatori italiani raramente hanno accesso a strumenti di gioco responsabile adeguati.

L’assenza di tali strumenti può essere particolarmente problematica per le persone che hanno già perso il controllo sul gioco d’azzardo. Nel 2017, oltre 400.000 persone hanno lottato con qualche forma di gioco d’azzardo problematico in Italia. A causa di tutti questi fattori di rischio, CasinoMondo ti mette in guardia contro la partecipazione a giochi d’azzardo illegali. Puoi trovare un elenco completo degli operatori di scommesse regolamentati a livello locale sul sito ufficiale di ADM.