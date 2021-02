Governo Draghi: la lista dei sottosegretari nominati dal Cdm

Ecco la lista dei sottosegretari del governo Draghi nominati dal Consiglio dei ministri. Malumori nel Pd per Molteni al Viminale. Tra le novità: Tabacci al coordinamento economico e Gabrielli alla sicurezza

La nomina dei sottosegretari e viceministri apre un caso al Viminale dove approda il sottosegretario dei decreti Salvini ed esce il viceministro del Pd, Matteo Mauri, che quei decreti li aveva cambiati. Nel Pd, spiega la Dire (www.dire.it), monta la protesta per una casella chiave perduta a favore del Partito di Matteo Salvini.

Ma non è il solo caso, questo, tra gli inevitabili dissapori del post-nomine di sottosegretari e viceministri. Tra i Cinque stelle risalta l’esclusione dal Mise dell’ex viceministro Stefano Buffagni, per il quale, tuttavia si ipotizza anche un possibile impiego allo Sport, delega rimasta in sospeso.

Lo scontro in maggioranza si è consumato anche sulla delega all’editoria, coi Cinque stelle che hanno sbarrato la strada all’ex direttore di Panorama Giorgio Mulè, aprendo un varco per un altro forzista, Giuseppe Moles.

Tra le novità la delega ai servizi a Franco Gabrielli, nomina che spiana la strada alla successione al vertice della Polizia di Stato. E l’affidamento delle delega al coordinamento della politica economica a Bruno Tabacci.

In numeri, il sottogoverno è più rosa del ministero, anche se non raggiunge la parità: 18 tra viceministre e sottosegretarie su 39 complessivi. Le donne sono maggioranza tra le viceministre, quattro su sei.

Ecco i sottosegretari e viceministri nominati dal cdm. Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.

Presidenza del Consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento)

(Rapporti con il Parlamento) Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

(Sud e coesione territoriale) Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e transizione digitale)

(Innovazione tecnologica e transizione digitale) Vincenzo Amendola (Affari europei)

(Affari europei) Giuseppe Moles (Informazione ed editoria)

(Informazione ed editoria) Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica)

(Coordinamento della politica economica) Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni – viceministro

– viceministro Manlio Di Stefano

Benedetto Della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli – viceministro

– viceministro Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin – viceministro

– viceministro Alessandra Todde – viceministro

– viceministro Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova – viceministro

– viceministro Alessandro Morelli – viceministro

– viceministro Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Cultura

Lucia Borgonzoni

Salute