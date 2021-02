Francesco Cuttitta in libreria con “Palermo non solo cemento”

Dagli anni ’60 al nuovo millennio non solo cemento a Palermo. In un saggio illustrato di Francesco Cuttitta le foto e i progetti delle grandi opere di architettura palermitana

“Palermo non solo cemento – Conoscere per ricordare” è il titolo del saggio dell’architetto Francesco Cuttitta. Il volume, pubblicato da Edizioni Ex Libris, ha la prefazione dell’Avv. Giovanni Immordino, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e l’introduzione dell’architetto Sebastiano Monaco. Obiettivo dell’architetto Cuttitta è, posto che l’arco degli anni presi in esame viene associato da molti soltanto al “cemento”, confutare tale affermazione, documentando che anche a Palermo sono state realizzate opere di “architettura” e non di semplice edilizia, nonché sono stati ristrutturati immobili degni di essere tramandati alle generazioni che verranno. Solo la conoscenza, spesso ignorata, di ciò che si è restaurato e costruito ex novo, può essere lo stimolo di ogni futura memoria. Un libro ricco di foto inedite, progetti, sezioni, piante e plastici di tutto ciò che si riferisce all’approvazione del Piano regolatore 1962 e del Piano Particolareggiato Esecutivo 1993, fino al 2002. Nel volume, dopo una parte introduttiva sull’evoluzione urbanistica del capoluogo siciliano, le sezioni dedicate all’edilizia residenziale, commerciale, scolastica e sportiva, ma anche i centri servizi, le cliniche e i restauri dei più celebri monumenti della città.

L’autore è stato Capo Servizio Primo presso la Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Palermo. È stato nominato componente della Commissione per la formazione della Carta Fisica del Turismo della Sicilia; con questo saggio illustrato recupera, mediante l’esposizione e il commento dei documenti originali, una porzione consistente di memoria della città.