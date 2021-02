Disabilità: per la carrozzina arriva Sesto sensore

Cnr di Milano ha contribuito alla progettazione di “Sesto sensore”, un sistema di sensoristica per carrozzina: ecco come funziona

L’Istituto sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato (Stiima) del Cnr di Milano ha contribuito alla progettazione di “Sesto sensore”, un sistema di sensoristica per carrozzina che permette di muoversi nello spazio con sicurezza e ampia manovrabilità: in particolare, la carrozzina è fornita di un dispositivo che avverte -tramite una luce, una vibrazione o un suono- di eventuali ostacoli nel percorso, soprattutto in retromarcia.

“Sesto sensore” è il risultato di un grande progetto corale che ha coinvolto, oltre ai ricercatori del Cnr-Stiima, la Fondazione Green di Vimercate (Milano) – di cui l’Istituto è socio fondatore -, l’azienda specializzata nella commercializzazione di ausili per disabili Caporali 2000, la Cooperativa Sim-patia e gli studenti del primo anno del corso ITS tecnico superiore per la fabbrica intelligente e l’industria 4.0. Proprio questi ultimi, grazie a semplici starter kit Arduino, durante il lockdown della primavera 2020 hanno messo a punto un vero e proprio laboratorio distribuito per la realizzazione del sistema.

“Abbiamo voluto chiamare il dispositivo “Sesto sensore” perché dà un senso in più alle persone con limitata mobilità: un senso che permette di orientarsi nello spazio, individuare ed evitare ostacoli: per queste persone, il miglioramento della qualità della vita si raggiunge anche grazie a una maggiore autonomia e sicurezza, come questi sensori offrono. Altro aspetto importante della tecnologia sviluppata è che il dispositivo è applicabile a tutti i modelli di carrozzine”, spiega Elisabetta Oliveri (Cnr-Stiima). “Il nostro ruolo ha riguardato il coordinamento, il supporto alla progettazione e alla realizzazione del progetto”.

Il prototipo della carrozzina intelligente è stato presentato con successo all’edizione 2020 di Maker Faire, la più grande manifestazione nazionale dedicata all’innovazione digitale, ed è attualmente in fase di test presso gli ospiti della Cooperativa Sim-patia, residenza sanitaria della provincia di Como per persone con disabilita? motorie gravi o gravissime: la prossima sfida sarà trovare un’azienda interessata alla produzione e vendita su larga scala.