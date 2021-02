Videogiochi: arriva UFO Robo Goldrake per PC e console

UFO Robot Goldrake diventa un videogioco, in arrivo per PC e console: l’annuncio è stato dato da Microids and Dynamic Planning

Su monitor e schermi Tv tra poco si potrà giocare a UFO Robot Goldrake. Il celebre cartone animato, con cui sono cresciuti migliaia di ragazzi tra gli anni ’80 e ’90, diventa infatti un videogioco.

L’annuncio del gioco, che sarà disponibile per PC e console, è stato dato da Microids and Dynamic Planning che hanno acquistato la licenza ufficiale.

Il gioco d’azione, ispirato alla popolare serie anime e manga di Go Nagai, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ci riporterà indietro nel tempo per rivivere le avventure di Actarus/Duke Fleed e del suo potente robot.

“Rivivere le avventure di Goldrake con l’aiuto della tecnologia odierna è un sogno che diventa realtà”, ha affermato Go Nagai, creatore di UFO Robo Goldrake. “Sono molto contento di questa partnership editoriale e non vedo l’ora di mettere le mani sul videogioco”.

Maggiori informazioni sul videogame saranno disponibili prossimamente.

UFO Robot Goldrake

Prodotta 45 anni fa, UFO Robot Goldrake (in originale UFO Robo Grendizer) è stato il primo anime robotico giapponese trasmesso in Italia, portato sui nostri schermi da Rai2 (all’epoca Rete 2) nel 1978. Fino a quel momento, infatti, l’animazione nipponica sulle reti nostrane era limitata a Barbapapà (1976) ed Heidi (1978).

Fu proprio grazie al successo di UFO Robot Goldrake che l’invasione degli anime in Italia ebbe inizio.

Lame rotanti, Alabarda spaziale, missili perforanti. Come dimenticare le iconiche armi di Goldrake usate per sconfiggere le forze di Re Vega, che in ogni episodio attaccava la Terra dalla sua base segreta nascosta sul lato oscuro della Luna.