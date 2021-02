Super Mario arriva in Animal Crossing: New Horizon

Il 25 febbraio sarà rilasciato l’aggiornamento di Animal Crossing: New Horizon. Il mondo di Super Mario Bros sbarca sull’isola

Il mondo di Super Mario Bros con funghi, tubi, piante piranha sbarca in Animal Crossing: New Horizon. Con l’aggiornamento di domani, sarà possibile personalizzare la propria isola con gli elementi tipici della saga videoludica, compresi abiti e suoni.

I blocchi possono essere posizionati in qualsiasi posto come elementi di arredo, così come i tubi, con cui sarà possibile spostarsi facilmente da un’isola all’altra.

Dopo aver installato l’aggiornamento del 25 febbraio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli elementi ispirati a Super Mario saranno disponibili dal 1° marzo nel Nook Shop.