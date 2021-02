Nomi originali per la rete Wi-Fi: ne vale la pena?

Usare un nome SSID unico e originale non basta a proteggere la rete Wi-Fi: dal Firewall alla VPN ecco le soluzioni contro gli attacchi informatici

Per proteggere la propria privacy e i propri dati personali è fondamentale prima di tutto conoscere quali sono i comportamenti che possono rendere vulnerabili agli attacchi informatici.

La scarsa sicurezza della propria rete Wi-Fi domestica è uno dei rischi più grandi. Una rete domestica non sicura espone infatti i propri dispositivi a diversi tipi di attacco, molti dei quali piuttosto semplici da eseguire. Se la rete non è protetta da password, ad esempio, un hacker può essere in grado di introdursi e distribuire virus o malware a tutti i dispositivi connessi, in modo da poter avere accesso ai dati personali contenuti su tali dispositivi.

Usare un nome SSID unico

La prima cosa a cui fare attenzione è il nome della propria rete Wi-Fi. Quando si installa un nuovo router, solitamente il fornitore di servizi Internet fornisce anche un servizio di configurazione automatica per la rete domestica. Ciò significa che viene creata una rete Wi-Fi con un nome e una password predefiniti. Molto spesso gli utenti mantengono questi dati senza preoccuparsi delle possibili conseguenze.

Conoscendo il nome SSID di una rete Wi-Fi, un abile hacker può essere in grado di risalire anche alla password predefinita: spesso, infatti, queste password sono create utilizzando degli algoritmi noti, dipendenti dal nome stesso della rete. Senza che l’utente si accorga di nulla, quindi, un hacker potrebbe riuscire a introdursi nella rete domestica ed eseguire attacchi pericolosi.

Non solo: conoscendo il nome SSID della rete, si può risalire anche all’indirizzo preciso dell’abitazione in cui si trova il router. Grazie a servizi come WiGLE , infatti, inserendo un nome SSID è possibile ottenere informazioni geografiche relative alla rete stessa. Oltre al rischio di attacchi informatici, quindi, si può andare incontro anche a rischi materiali, come furti nelle abitazioni.

Per evitare tutto ciò, la soluzione migliore è quella di scegliere un nome SSID unico e originale. La prima cosa da fare quando si acquista un nuovo router è quindi quella di modificare il nome della rete e la sua password: entrambi devono essere unici e originali, oltre a non contenere alcun riferimento a persone o luoghi reali.

Altre soluzioni per la sicurezza

Usare un nome SSID unico e originale non è però sufficiente: per proteggere i propri dati personali e la propria privacy, è necessario implementare anche altre soluzioni di sicurezza.

Firewall

È possibile, anzi consigliato, installare un firewall sul proprio router e su tutti i dispositivi in grado di collegarsi a Internet. Un firewall è un programma che permette di autorizzare soltanto alcuni dispositivi o applicazioni a collegarsi a Internet. In questo modo, se anche si dovesse installare accidentalmente un malware, questo non riuscirebbe a creare una connessione remota e quindi non potrebbe inviare dati personali all’hacker che l’ha creato o inviato.

VPN

Una VPN (Virtual Private Network) è una rete privata virtuale che si interpone tra la rete domestica e Internet. Questo suo ruolo da intermediario le permette di gestire direttamente la connessione, nascondendo l’indirizzo IP reale dell’utente e mostrando quello del server VPN che fa da tramite. Nascondere l’indirizzo IP è fondamentale per proteggere l’identità dell’utente.

Inoltre, la VPN permette di crittografare tutto il traffico in entrata e in uscita, in modo che se anche un hacker dovesse riuscire a impossessarsi di informazioni personali, non sarebbe comunque in grado di usufruirne.

Fare attenzione ai link

Molto spesso i più grandi pericoli per la sicurezza derivano da comportamenti scorretti. Gli attacchi di phishing, ad esempio, possono essere facilmente evitati facendo attenzione ai siti visitati e ai messaggi ricevuti. Prima di inserire le proprie credenziali di accesso su una pagina Web, è fondamentale assicurarsi che il sito sia effettivamente quello giusto e non sia un clone malevolo.