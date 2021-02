Lorenz Simonetti in radio con “Disegna un cielo”

“Disegna un cielo” è il nuovo singolo di Lorenz Simonetti: disponibile sulle piattaforme digitali un brano denso di pathos generazionale

Fuori per MTmusic in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “DISEGNA UN CIELO”, il nuovo singolo di Lorenz Simonetti, cantante e pianista 19enne, una vera rivelazione musicale decretata dal publico dei social.

Lorenz Simonetti, ogni giorno pubblica contenuti musicali sui social da agosto 2020, inizialmente cover richieste dal suoi fans, raggiungendo 180 mila follower attivi su Tik Tok e quasi 3 milioni di like in pochi mesi. Gli stessi lo incitano quotidianamente a pubblicare i suoi inediti. Lorenz ogni giorno riceve centinaia di messaggi: molti sono di ragazzi/e che grazie a lui hanno iniziato a suonare uno strumento o a prendere lezioni di canto, e per ringraziarli dell’attaccamento, decide di far scegliere ai suoi follower stessi il titolo del suo singolo durante le sessioni live di Tik Tok, Instagram, Twitch e all’interno della sua Community Telegram.

Esce quindi “DISEGNA UN CIELO”, il primo singolo di Lorenz Simonetti: è un brano pop in italiano che strizza l’occhio a uno stile internazionale. Racconta un ipotetico dialogo con la speranza. “…Se questo è ciò che vuoi, allora stringimi, disegna un cielo che può accoglierci…” è il ritornello del brano facilmente memorabile, in cui Lorenz esprime con intensità tutte le sue ansie, riflessioni, paure generazionali ma non solo, nel riuscire o meno a raggiungere i suoi desideri, ma allo stesso tempo termina con ottimismo “Io ti dico, ciò che voglio, lo raggiungerò…”

Con i suoi video virali, che vedono protagonisti soltanto lui, la sua voce e le note della sua tastiera, Lorenz rappresenta oggi un esempio di utilizzo quotidiano positivo dei canali social: diventa ispiratore e motivatore, incita i ragazzi a suonare, ad amare la musica e a credere che i loro sogni si avvereranno se ci metteranno tutto l’impegno possibile. Lo stesso messaggio, è contenuto in “Disegna Un Cielo”.

Lorenz Simonetti, nasce nel 2001 a Reggio Emilia, inizia a studiare pianoforte dall’età di 6 anni e canto dall’età di 11. Fonda le sue prime band, Alike e Roktura nel 2014, delle quali è cantante e tastierista, totalizzando nel territorio emiliano circa 90 date live in quattro anni nonostante la giovane età.

Ora, da solista, scrive e compone i suoi brani.

Lorenz Simonetti è seguito da Mary Tondato al management e da Fausto Cogliati, produttore multi platino, alla produzione musicale. Esce con l’etichetta MTmusic.