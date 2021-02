Lizi and the Kids: online il nuovo singolo

I Lizi and the Kids online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Go hard or go home”: il brano anticipa il nuovo lavoro in studio del trio

Go Hard Or Go Home è il nuovissimo singolo del trio punk rock Lizi and the Kids!

Il brano, che esprime un grande dissenso su chi sceglie di fare una vita sedentaria, è un inno alla frenesia e un solido invito ad abbandonare la propria comfort zone, fatta monotonia quotidiana, oltre che un’ esternazione all’ansia di perdere tempo, che secondo i Lizi And The Kids non basta mai. L’intera canzone si può riassumere con la sola frase del ritornello: “completely changes my life means freedom“.

Lizi and The Kids nascono a Perugia nel 2014 con un solo obiettivo, trasmettere l'energia del punk rock sia sul palco che in studio. Dopo anni di cover e ispirati dal punk californiano, registrano e pubblicano il loro primo EP nel dicembre 2018, Life's Too Short for Guitar Solos dal quale vengono estratti due singoli: Crazy Eyes e Nothing to No One. Nell' Ottobre 2020 esce "Bloody Valentine" che insieme all'ultimissimo "Go Hard or Go Home", anticipano l'uscita del nuovo album.