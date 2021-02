Incidente in auto: Tiger Woods salvato da cintura e airbag

Il campione di golf Tiger Woods ha rischiato la vita in un incidente stradale: ha riportato lesioni multiple alle gambe, operato nella notte a Los Angeles

Tiger Woods ha subito “lesioni multiple alle gambe” ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un incidente con la sua auto nei dintorni di Los Angeles, in California, avvenuto poco dopo le 7 del mattino ora locale. Lo ha riferito l’agente del 45enne golfista ex numero uno al mondo, Mark Steinberg, come riporta la Cnn.

Tiger Woods, spiega la Dire (www.dire.it), è stato estratto dalla sua auto che si è ribaltata a Rancho Palos Verdes, secondo il portavoce dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Henry Narvez, ed è stato trasportato all’Harbour UCLA Medical Center.

Secondo gli ultimi aggiornamenti Woods è “cosciente e reattivo” dopo un lungo intervento chirurgico all’Harbour UCLA Medical di Los Angeles. Ha riportato: “fratture delle ossa superiori e inferiori della tibia e del perone, lesioni alle ossa del piede e della caviglia”.

Come ha spiegato lo sceriffo che ha coordinato le prime verifiche dell’incidente, il campione si è salvato grazie ad airbag e cintura di sicurezza.