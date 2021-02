Il passaparola diventa digitale con le recensioni online

La nuova consapevolezza del consumatore moderno: i consigli di parenti e amici non bastano più, si fa sempre più affidamento alle recensioni online

L’Osservatorio permanente su Cibi, Produzione e Territori (CPT) negli ultimi anni ha analizzato il mercato e studiato le nuove abitudini d’acquisto dei clienti delineando così il profilo di quello che definiscono “consumatore 4.0”. Chi compra non lo fa perché ha fame, ma perché ha bisogno di saziare la propria mente: questo giustificherebbe la ricerca di prodotti biologici, da filiera controllata e fair trade, e l’aumento dell’interesse verso la sostenibilità e il risparmio energetico degli elettrodomestici.

La scelta, insomma, si è fatta più ampia, rendendo necessario documentarsi a fondo prima di mettere mano al portafogli. I consigli di parenti e amici non sempre sono esaustivi, per questo i consumatori fanno affidamento alle recensioni online: sono tantissime e sempre più specifiche, una vera e propria rete d’informazione che raggiunge i campi più disparati. In Italia, siti come RecensioneItalia sono diventati popolari tra gli utenti, un passaggio obbligatorio per chi cerca chiarezza prima dell’acquisto di un qualsiasi prodotto o servizio.

Una richiesta sempre maggiore da parte dei consumatori ha portato a un mercato sempre più saturo di prodotti: dagli alimenti fino agli elettrodomestici passando per i servizi essenziali come quello dell’energia, ci sono sempre più opzioni tra cui scegliere. I consumatori hanno a disposizione una vastissima gamma di prodotti, il che può essere un bene nel caso di una ricerca specifica, ma che può disorientare soprattutto chi non ha dimestichezza in certi ambiti. Informarsi è l’unica soluzione per evitare di spendere soldi inutilmente in prodotti e servizi che non rispettano la aspettative e che si dimostrano non adeguati alle proprie necessità. Essendo il mercato pieno di articoli sempre più nuovi ed innovativi, il comune passaparola diventa obsoleto perché non può tenere il passo di tutte le novità del commercio.

L’arrivo delle recensioni online ha reso più semplice la ricerca di opinioni su oggetti e servizi specifici, diventando con il tempo uno strumento prezioso quando si tratta di fare acquisti online e non. Consultare un sito che raccoglie le opinioni degli utenti è diventata quasi una parte imprescindibile del processo di acquisto, un metodo che rassicura i consumatori, che gli permette di diventare più consapevoli e di spendere i propri soldi con sicurezza. La fiducia di cui godono i siti di recensioni online sta nel fatto che tengono conto solo delle voci di quegli utenti che hanno utilizzato in prima persona quei prodotti e quei servizi. Il loro è quindi un commento considerato onesto e veritiero, che si basa sull’esperienza personale e non su un tornaconto economico.

Soprattutto quando si sta pensando di fare un acquisto in un ambito di cui si sa poco e niente, affidare i propri dubbi e le proprie domande alle parole dei consumatori sempre l’opzione più saggia. Questo significa che la scelta viene inevitabilmente influenzata dalle esperienze dei singoli, le cui opinioni diventano così forti da avere il potere d’indirizzare i consumatori su un prodotto piuttosto che un altro. Una potenzialità che può fare la differenza per un’azienda.

L’acquisto consapevole è una delle caratteristiche dei consumatori moderni. Sebbene capiti a volte di acquistare con noncuranza, quando si tratta di spendere i propri soldi si è sempre più cauti. Grazie a Internet il passaparola è diventato digitale e si è allargato fino a tener conto delle voci di milioni di consumatori. La soddisfazione del cliente è diventata un punto importantissimo all’interno delle aziende, perché permette di costruire una reputazione online capace di condizionare drasticamente le vendite. Facendo leva sul peso dell’esperienza personale, le recensioni online sono diventate uno strumento potentissimo che sta dalla parte di chi compra creando una rete d’informazione capace anche d’influenzare il mercato e i normali processi d’acquisto.