I Simpson omaggiano Edna Caprapall, la maestra di Bart

Sorpresa nell’ultima puntata de I Simpson trasmessa da Fox USA ieri. Gli amati personaggi della serie animata, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), hanno reso omaggio a Edna Caprapall.

La maestra di Bart, uno degli storici personaggi dello show, era stata rimossa dopo la scomparsa della sua doppiatrice originale, Marcia Wallace. Ora, a distanza di 7 anni, Edna è tornata sul piccolo schermo, in un commovente episodio della 32esima stagione.

Nella puntata, dal titolo “Diary Queen”, Bart trova un vecchio diario della signora Caprapall, ma a causa di un malinteso fraintende le parole scritte nelle pagine. Alla fine dell’episodio, Ned Flanders confiderà a Bart tutto l’affetto che Edna provava per il suo studente discolo.

L’episodio è stato un tributo al personaggio di Edna e alla sua doppiatrice Marcia Wallace, scomparsa nell’ottobre 2013. Per doppiare nuovamente il personaggio sono state utilizzate due battute precedentemente registrate dalla Wallace.

A causa della prematura scomparsa della doppiatrice, il personaggio della signora Caprapall fu fatto morire anche nei Simpson, in una puntata indimenticabile (13esimo episodio della 25esima stagione), trasmessa nel marzo 2014.

L’episodio segue il ritorno di Telespalla Bob, ma prima dei titoli di coda c’è un momento commovente, in cui Ned Flanders ricorda la moglie Edna (con cui si era spostato in segreto con la signorina Caprapall nel 21esimo episodio 23esima stagione).

I suoi ricordi vanno ad una serata in particolare, in cui i due ballano un appassionato tango insieme.

La scena torna alla realtà, dove Ned, seduto sulla poltrona con davanti le foto di entrambe le mogli scomparse, dice “Quanto mi mancherà quella risata”.

Rompe il momento Nelson, che dalla finestra si lascerà andare a un triste “Mancherà anche a me”.