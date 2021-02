Arriva il documentario su Billie Eilish: il trailer

Billie Eilish: The world’s a little blurry sarà disponibile dal 26 febbraio in streaming su Apple TV. Ecco il nuovo trailer del suo documentario

La paura dei mostri che l’ha fatta dormire ogni notte nel letto di mamma e papà per anni, le prove in camera con il fratello Finneas e le registrazioni dei pezzi che sarebbero diventate delle hit, il rapporto con la famiglia. Billie Eilish ci accompagna dentro la sua vita e ce ne mostra un’anteprima nel nuovo trailer del suo primo documentario, “Billie Eilish: The world’s a little blurry”, dal 26 febbraio su Apple TV.

Senza filtri, scopriremo tutti i segreti del periodo appena precedente alla pubblicazione di “Where we fall asleep, where do we go?”. Album che ha regalato all’artista vari Grammy e milioni di stream: un successo stravolgente che, come si nota dal trailer, neanche la stessa Billie si aspettava. E la sorpresa alla lettura dei primi numeri ottenuti è di completo stupore.

Diretto da R. J. Cutler, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) il documentario mostra così una Billie inedita in un viaggio che attraversa anche i momenti privati in famiglia e di ogni ragazza della sua età.