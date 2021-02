22&theMonkey online con “Sfonda il club”

22&theMonkey online sulle piattaforme digitali con “Sfonda il club”, il nuovo singolo che segna l’entrata del rapper in Sorry Mom

Chiaro il messaggio del nuovo singolo di 22&theMonkey: liberarsi da ogni inibizione! “Sfonda il Club” è un brano forte e diretto in cui il rapper classe 92 mixa sonorità elettroniche a beat martellanti per creare un sound elettrorap unico che ci trasporta direttamente dentro la calca del dancefloor! Non ha importanza dove, quando o con chi lo ascoltiate, il ritornello vi inietterà nelle vene del mood esclusivo di 22&theMonkey.

Biografia

Matteo Francesco Ventura in arte 22&theMonkey, nasce a Milano ed attualmente risiede in Abruzzo. Nel periodo adolescenziale scopre che la sua vocazione è la musica, ma solo nel 2010 entra a far parte nel suo primo team. Il progetto dura circa 8 anni in cui il gruppo si esibisce live in note località italiane. Nel 2019 decide di proseguire il percorso musicale da solista con il nome d’arte 22&theMonkey e nello stesso anno vengono pubblicati i suoi primi singoli.