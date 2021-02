Sanremo: la top model Vittoria Ceretti tra le conduttrici

Sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021 tra le conduttrici ci sarà anche la top model Vittoria Ceretti: ecco chi è

Mancano ormai pochissimi giorni al Festival di Sanremo e nelle ultime ore è arrivata una novità che riguarda la top model Vittoria Ceretti. Si agigunge infatti alla lista delle donne che saliranno sul palco della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo.

La top model di Bergamo, classe 1998, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si aggiunge alla lista delle co-conduttrici della kermesse. Farà compagnia, per una sera, alle già annunciate Elodie, Naomi Campbell, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli.

Vittoria Ceretti ha solo 22 anni ma ha già sfilato in tutto il mondo per i brand più celebri. Da Dolce e Gabbana a Chanel, passando per Michael Kors, Tom Ford, Roberto Cavalli e Marc Jacobs.

Sul palco dell’Ariston la sua prima volta alla guida di un programma televisivo.