PrestitiOnline e BCC Credito Consumo siglano accordo

PrestitiOnline S.p.A. e BCC Credito Consumo, società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, annunciano l’inizio di una nuova collaborazione commerciale

PrestitiOnline S.p.A.- Società leader nel mercato Italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto e BCC Credito Consumo (società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che si dedica alle esigenze finanziarie delle famiglie clienti delle oltre 130 BCC aderenti al Gruppo), annunciano l’inizio di una nuova collaborazione commerciale.

Grazie all’accordo, a partire dal mese di Febbraio BCC CreditoConsumo promuoverà su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it – i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline – l’offerta del brand Crediper, ampliata su una ampia gamma di finalità che spaziano dall’ auto, alla ristrutturazione casa, fino alla liquidità per affrontare piccole spese. Il vantaggio per i consumatori sarà quello di poter accedere a tutti i servizi gestendo l’intero processo online in modo semplice, sicuro e rapido, senza muoversi da casa e con l’assistenza gratuita degli esperti di PrestitiOnline.

Crediper è il brand che riunisce le soluzioni di finanziamento di BCC CreditoConsumo personalizzate e accessibili, e che consentono l’erogazione di credito in modo responsabile, chiaro e trasparente. Le caratteristiche dell’offerta favoriscono altresì un approccio consapevole da parte della clientela verso prodotti che vanno dai prestiti personali a quelli con la Cessione del Quinto dello Stipendio.

Per dare il via alla collaborazione, Prestitionline.it e Crediper hanno promosso una campagna di lancio valida fino al 28 febbraio che prevede un’offerta con tassi particolarmente competitivi.

“Questo accordo ci permette di fare un importante passo avanti nell’arricchire la nostra già ampia offerta e ci permette di perseguire il nostro intento di soddisfare ogni esigenza di finanziamento dei nostri clienti” – dichiara Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Broking del Gruppo MutuiOnline e Amministratore Delegato di PrestitiOnline.it.

“BCC CreditoConsumo, con la collaborazione di PrestitiOnLine, intende rafforzare la presenza del brand Crediper nel canale online dove, in pochi anni, la società del Gruppo Iccrea ha attratto con soddisfazione nuovi clienti attraverso un’offerta trasparente e un’operatività snella, focalizzata sulle esigenze del cliente e sulle tempistiche di risposta”, afferma Savino Bastari, Direttore Generale di BCC CreditoConsumo. “Lo sviluppo dei canali digitali – conclude Bastari – oggi è per noi di estrema importanza, dove nel 2020 abbiamo generato flussi di finanziato superiori al 6,2% sul totale dei flussi erogati da BCC CreditoConsumo tramite l’attività di sportello”.

PrestitiOnline S.p.A. (sito principale: https://www.prestitionline.it/ è una società leader nel mercato italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto tramite internet ed è nata nel 2001 dall’esperienza nel settore della comparazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., holding di un gruppo di società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: https://www.gruppomol.it/)

BCC CreditoConsumo, Società controllata da Iccrea Banca (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) è nata per rispondere alle esigenze finanziarie delle famiglie clienti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Ad oggi attraverso il brand Crediper offre soluzioni di finanziamento personalizzate che spaziano dai prestiti personali ai prestiti con la Cessione del Quinto dello Stipendio. (https://www.crediper.it/)