Marta Donzelli guiderà il Centro sperimentale di Cinematografia

Marta Donzelli è la nuova presidente del Centro sperimentale di Cinematografia: dopo Zuchtriegel a Pompei un altro salto generazionale

“Sarà la produttrice cinematografica Marta Donzelli la nuova presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia”. Lo rende noto il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, che ha avviato le procedure di nomina del Presidente e del Cda della Fondazione Csc. Gli altri componenti del Cda indicati dal Ministro sono: Cristiana Capotondi; Guendalina Ponti; Andrea Purgatori.

Le designazioni saranno ora trasmesse alle commissioni Cultura di Camera e Senato per il passaggio parlamentare.

“Sono felice che Marta Donzelli e gli altri componenti del Cda abbiano accettato questo prestigioso incarico. Sono certo che sapranno guidare con visione il Centro Sperimentale e affrontare le numerose sfide che l’era digitale impone al cinema e all’audiovisivo” ha commentato Franceschini augurando “buon lavoro a Donzelli e all’intero Cda. Dopo la nomina di Zuchtriegel a Pompei – ha sottolineato Franceschini – un altro salto generazionale con una donna Presidente dinamica e innovativa”.

“Il Centro Sperimentale di Cinematografia – ha concluso il Ministro – è un’eccellenza italiana di cui essere orgogliosi che ha formato numerose generazioni di artisti stimati e riconosciuti in tutto il mondo. Ringrazio il Cda uscente e il suo presidente Felice Laudadio per l’importante lavoro che hanno svolto negli ultimi anni”.

Il nuovo Cda

Marta Donzelli (produttrice cinematografica) nata a Torino, vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Filosofia ha conseguito un dottorato con una tesi su Edmund Husserl. Nel 2004, insieme a Gregorio Paonessa, ha fondato la Vivo film, una casa di produzione indipendente con un catalogo di film selezionati e premiati dai più prestigiosi festival internazionali. È stata per molti anni responsabile della segreteria editoriale della Donzelli editore, “Maestra” del College di Cinema della Scuola Holden di Torino per il biennio 2017/2019 e, tra le altre cose, membro della giuria dei festival di Torino, Rotterdam e Karlovy Vary. È attualmente parte del comitato di direzione dell’Anica. Nel dicembre 2020 è stata eletta nel Board dell’EFA, la European Film Academy.

Cristiana Capotondi (attrice) nata a Roma nel settembre del 1980. Nel 1993 inizia la professione di attrice, alternando film d’autore e commedie per il grande pubblico, mini serie tv e qualche esperienza estera. Nel 2014 esordisce alla regia con un cortometraggio sociale e un racconto in quindici minuti su Il Corriere della sera, Milano2015. Nel gennaio 2016 idea e produce fuoricinema, una manifestazione cinematografica milanese dall’anima pop che ha ottenuto importanti riconoscimenti. È laureata in Scienze della comunicazione all’Università La Sapienza di Roma ed è fondatrice dell’associazione culturale IoSono. È socia fondatrice dell’Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo e Cavaliere della Repubblica Italiana.

Guendalina Ponti (avvocato) è specializzata in diritto d’autore, diritto cinematografico, proprietà intellettuale ed in diritto internazionale cinematografico, assiste molte tra le più importanti società italiane di produzione cinematografica e televisiva ed “studios” Europei e USA nella loro attività di produzione e distribuzione in Italia. La sua pratica include diritto civile e societario e contenzioso civile

Andrea Purgatori (giornalista, sceneggiatore e attore) Giornalista professionista dal 1974, nel 1980 ha conseguito il Master of Science in Journalism presso la Columbia University di New York. Inviato del Corriere della Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale come il rapimento di Aldo Moro, la strage di Ustica e di delitti di mafia. Sceneggiatore di numerosi film per il cinema e la televisione e autore di saggi e romanzi. Docente di sceneggiatura al Centro sperimentale di cinematografia e all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, membro del Direttivo dell’Accademia del cinema italiano e dell’European Film Academy. È stato Presidente di Greenpeace e consigliere di gestione della Siae in rappresentanza degli autori di cinema italiani.

Il Centro Sperimentale di Cinematografia

Fondata nel 1935, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è parte viva del contesto scientifico e culturale contemporaneo, e imprescindibile punto di riferimento per il cinema italiano e mondiale. La Fondazione è articolata in due principali settori: la Scuola Nazionale di Cinema, impegnata da ottant’anni nella formazione d’eccellenza per le professioni del cinema e la Cineteca Nazionale, uno dei più antichi e importanti archivi cinematografici del mondo.

La Scuola Nazionale di Cinema, che ha la sede principale a Roma e sedi distaccate in Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Sicilia, organizza corsi d’alta specializzazione nell’ambito di tutte le discipline cinematografiche e dell’audiovisivo e si pone come missione lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica.

La Cineteca Nazionale raccoglie, preserva e restaura un patrimonio filmico che, in virtù del deposito di legge delle opere cinematografiche di produzione e coproduzione italiana, si arricchisce di anno in anno. Svolge, in Italia e all’estero, un ruolo di diffusione, valorizzazione e promozione di tale patrimonio culturale, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni, festival, scuole, università e associazioni culturali.​