Il videogioco Valheim da record su Steam

In meno di due settimane il videogioco Valheim, ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga, ha venduto 2 milioni di copie su Steam

Valheim, il gioco ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga, fa registrare numeri record in pochissimi giorni. Le cifre parlano da sole: in meno di due settimane ha venduto oltre 2 milioni di copie su Steam. Sviluppato da Iron Gate Studio e pubblicato da Coffee Stain Publishing, Valheim è un’avventura cooperativa open world che tiene incollati allo schermo.

Il gioco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), consente di giocare da solo o in multiplayer cooperativo fino ad un massimo di 10 giocatori. Tra le caratteristiche principali di Valheim c’è sicuramente l’ambientazione. I giocatori dovranno partire per un viaggio pericoloso in un mondo procedurale, esplorando foreste lussureggianti, catene montuose ricoperte di neve e prati mistici, il tutto presentato in una sorprendente grafica Lo-Fi. Il sistema di combattimento è basato su schivate e parate, con una vasta gamma di armi per combattere contro boss primordiali di miti e leggende.

Al momento è disponibile per PC e Linux tramite Steam in accesso anticipato, al prezzo di circa 17 euro.