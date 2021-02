I Sensi Vietati: online il nuovo brano “Cocktail”

I Sensi Vietati, nome d’arte di Federica Rasicci, online sulle piattaforme digitali e in radio con il nuovo singolo dal titolo “Cocktail”

Disponibile in rotazione radiofonica "COCKTAIL", il nuovo brano di FEDERICA RASICCI, in arte I SENSI VIETATI, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: «Oserei definire il mio brano come la continuità che risiede nell’interruzione; l’incontro scaturito inaspettatamente da una distanza o una miscela di alti e bassi colti nell’atto di comunicare. Quel che so dire con più certezza è che “Cocktail” prende le distanze dai miei lavori precedenti, non soltanto da un punto di vista tecnico ma soprattutto da quello progettuale».

Il videoclip ufficiale di “Cocktail”, diretto da Andrea D’amico, vede per protagonisti due giovani intenti ad evitarsi vicendevolmente. I ragazzi si incontreranno soltanto alla fine del filmato senza rivolgersi la parola. I vari frames del videoclip si saldano tra loro attraverso le immagini di un drink che intende simboleggiare le differenze caratteriali che intercorrono tra i due; quelle «differenze» che a volte uniscono e altre volte separano.

I Sensi Vietati, all’anagrafe Federica Rasicci, è un progetto cantautorale nato nel gennaio del 2018. Nel febbraio 2019 esordisce con l’EP Carbone prodotto da I&I studio e seguito dai singoli Spigoli (2019) e Sottosopra (2020).

Il nuovo brano di I sensi Vietati, dal titolo “Cocktail”, è disponibile in digitale dal 25 gennaio e in rotazione radiofonica dal 5 febbraio 2021.

