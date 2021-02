Sui canali Rai parte la nuova stagione di #maestri

Al via la nuova stagione di #maestri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Su Rai3 e su Rai Storia (canale 54) con i protagonisti del sapere

Arte, Scienza, Letteratura, Educazione civica, Informatica ma anche Musica, Teatro, Cinema e tanto altro. Torna #maestri, il programma di Rai Cultura realizzato all’interno della collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Rai e condotto da Edoardo Camurri, in onda da lunedì 22 febbraio alle 15.25 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia. In tutto 100 puntate nel corso delle quali, grazie al contributo di donne e uomini protagonisti della cultura italiana, saranno proposte 200 lezioni su temi scolastici che saranno approfondite, in studio, da una conversazione delle maestre e dei maestri con Edoardo Camurri.

Primi protagonisti, lunedì 22 febbraio, la storica e giurista Eva Cantarella, già docente di Diritto romano e Diritto greco all’Università di Milano, che racconta la sfida tra le super potenze Atene e Sparta nella Grecia antica e Giancarlo Coraggio, attuale Presidente della Corte costituzionale, con una lezione sul diritto allo studio e alla cultura nella Costituzione italiana.

Martedì 23 febbraio è la volta dello storico dell’arte Claudio Strinati, già Soprintendente del Polo Museale romano, con un focus sugli artisti maledetti da Caravaggio ad Andrea Pazienza passando per Van Gogh, mentre la giornalista scientifica Anna Meldolesi illustrerà, a vent’anni dalla sua scoperta, la mappatura del genoma umano.

Protagonisti mercoledì 24 febbraio sono il filosofo Maurizio Ferraris – professore di Filosofia Teoretica all’Università di Torino – che si chiede se la dialettica signore-servo proposta da Hegel è ancora valida per decifrare i rapporti di potere nel mondo contemporaneo, e Valeria Termini – docente di Economia politica e di Economia e Regolazione dei mercati dell’energia all’Università Roma Tre – che confronta i tre grandi colossi mondiali – Usa, Cina e Unione Europea – sul tema delle sfide energetiche.

Giovedì 25 febbraio i #maestri sono Anna Maria Testa, esperta di comunicazione con una lunga carriera nel mondo della pubblicità, che svela i segreti della creatività, ed Emilio Gentile, professore emerito di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che spiega “la religione civile degli Stati Uniti d’America”.

Chiudono la prima settimana di #maestri, venerdì 26 febbraio, il professore emerito di Informatica all’Università degli Studi Federico II di Napoli, Giuseppe Trautteur, con una riflessione sul libero arbitrio e sul contributo che le neuroscienze offrono a proposito di libertà e coscienza, e la professoressa Carla Casagrande, docente di Storia del pensiero politico medievale presso l’Università di Pavia, con una lezione sul ritorno della filosofia ai tempi di Dante.